İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Buca Atatürk Ortaokulu’nda iki kız öğrenci arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, öğrencilerin birbirine saç saça saldırdığı bir kavgaya dönüştü.

Öğrenciler kavgayı ayırmak yerine telefonlarına sarıldı

Olay sırasında çevrede bulunan çok sayıda öğrenci, kavgayı ayırmak yerine cep telefonlarıyla video çekmeyi tercih etti.

Görüntü kaydı alan bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüldü. Okul yönetiminin kavgayla ilgili işlem başlattığı öğrenildi.

Görüntülerde kavganın şiddeti dikkat çekti

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saç saça saldırdığı, kavga sırasında yere düştükleri ve yerde de kavganın devam ettiği anlar yer alıyor. Çevredeki öğrencilerin kavgayı izleyip tezahürat yapması ve o anları kayda alması görüntülere yansıdı.

Olay soruşturuluyor

Kavgaya ilişkin okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün inceleme başlattığı öğrenildi. Olayın nedenine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.