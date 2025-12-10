Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TURBELDAK, her hafta farklı rotalarda düzenlediği doğa yürüyüşlerine bu hafta sonu Kozbeyli–Foça parkuruyla devam etti. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla rehberliğinde sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüş yaklaşık 11 kilometre sürdü.

Katılımcılar hem temiz havanın hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkarırken, parkur boyunca görülen dağ çilekleri yürüyüşe hoş bir sürpriz kattı. TURBELDAK ekibi, topladıkları küçük meyveler eşliğinde doğayla temas kurmanın ve yürüyüşün huzurunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik yeni Foça’da son buldu

Verilen kısa molalar ve serbest zamanın ardından yürüyüş Yeni Foça’da tamamlandı. Rota boyunca doğa sevgisi ve dayanışmanın öne çıktığı etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

“Doğa sevgisini pekiştiren bir atmosferde yürüdük”

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Kozbeyli–Foça rotasında oldukça keyifli ve huzur veren bir yürüyüş gerçekleştirdik. Doğa sevgisini güçlendiren, birlik ve dayanışmayı pekiştiren bir atmosferde etkinliğimizi tamamladık. TURBELDAK olarak açık hava etkinliklerimize devam ediyoruz. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz.”