İzmir'de avukatlık yapan Ege Görkem Ertürk, bir marketten satın aldığı 1 koli maden suyu için etiket ve kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkın iade edilmemesi üzerine dikkat çekici bir hukuki süreç başlattı. Tüketici Hakem Heyeti'nin lehine karar vermesine rağmen ödeme yapmayı reddeden ulusal zincir market hakkında, alacağın tahsili için icra takibi süreci resmen başladı.

Etiket 100 TL, kasa 115 TL: Hukuki süreç başladı

Olay, Bornova ilçesinde ikamet eden Avukat Ertürk'ün nisan ayında bir zincir market şubesinden alışveriş yapmasıyla gelişti. Rafında 100 lira fiyat etiketi bulunan 1 koli maden suyunun kasada 115 lira olarak hesaplandığını fark eden Ertürk, duruma itiraz etti. Market görevlisini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, bu tür fiyat farklılıklarında raf etiketindeki fiyatın geçerli olması gerektiği konusunda uyardı. Ürünü 100 liradan alma talebi reddedilince, Ertürk ödeme fişini alarak durumu ilçe Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.

Tüketici lehine karar: Kanun hükmü uygulandı

Tüketici Hakem Heyeti, şikayeti değerlendirerek mevzuat gereği tüketici lehine olan fiyatın uygulanması gerektiğine hükmetti. Heyet, karar gerekçesinde 6502 Sayılı Kanun'un 54. maddesinin 2. fıkrasını işaret etti: "Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır" hükmü uyarınca tüketici talebinin kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu karara rağmen market zinciri, haziran ayında kesinleşen 15 liralık fiyat farkını iade etmedi. Bunun üzerine Avukat Ertürk, yasal alacağının tahsili için icra takibi sürecini başlattı.

"Amacım haksızlığa dikkat çekmek"

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Ege Görkem Ertürk, fiyat farkını öğrendiğinde kasiyerin etiketi değiştirmeyi unuttuklarını söylediğini, personeli zor durumda bırakmamak için ürünü satın aldığını belirtti. Hakem heyeti kararına rağmen iade konusunda marketten muhatap bulamayınca icra yoluna gittiğini kaydeden Ertürk, elektronik posta (e-mail) yoluyla iki kez talepte bulunmasına rağmen cevap alamadığını ifade etti.

Ertürk, icra takibi başlatmasındaki temel amacın 15 liralık alacak değil, haksızlığa ve kurumsal umursamazlığa dikkat çekmek olduğunu vurguladı: "Benim 15 liraya ihtiyacım yok. Rakam komik gelebilir, fakat kimse hakkını aramıyor. Çalışanların 'ben cebimden vereyim, büyütmeyin' tarzındaki lakayıt yaklaşımına sinirlendiğim için bu yolu tercih ettim. Kanun gereği hakkım olanı korumak amaçlı hakem heyetine başvurdum."

Tüketicilere dijital başvuru çağrısı

Benzer mağduriyet yaşayan tüm tüketicilere çağrıda bulunan Ertürk, hak arama yolunun sanıldığı gibi zor olmadığını belirtti: "Tüketici Hakem Heyeti'ne e-Devlet üzerinden başvurmak tamamen ücretsiz ve çok kolay. Tüm süreç dijital olarak yürütülüyor. Herhangi bir adliyeye gitmelerine ya da yazılı form doldurmalarına gerek yok. Herkes hakkını arasın, kanunlarını bilsin ve takip etsin."