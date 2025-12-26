Son Mühür/ Seçil Ünlü- Ege’nin kalbi İzmir ile Güneydoğu’nun kadim kenti Diyarbakır arasında unutulmaz bir dayanışma köprüsü kuruldu. İzmir Artemis Lions Kulübü, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda, zorlu kış şartlarıyla mücadele eden çocukların imdadına yetişti. Kırkkoyun Köyü İlkokulu’nda eğitim gören miniklerin kar ve soğuğa rağmen terlikle okula gitmek zorunda kaldığını öğrenen kulüp üyeleri, durumu haber alır almaz geniş çaplı bir yardım seferberliği başlattı. Bu anlamlı ziyaret, bölgedeki çocukların kışını adeta bahara çevirdi.

Şefkat eli Diyarbakır’a ulaştı: Terlikler çıkarıldı, botlar giydirildi

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç liderliğindeki 7 kişilik yönetim heyeti, Diyarbakır’a beraberinde sadece yardım malzemesi değil, büyük bir sevgi ve sıcaklık götürdü. Ziyaret öncesinde okulun ana sınıfından 4. sınıfına kadar tüm öğrencilerin yaş ve ayak numaralarını tek tek belirleyen ekip, her çocuk için özel kışlık setler hazırladı. Okul bahçesinde ve sınıflarda yaşanan duygu dolu anlarda kulüp üyeleri, çocukların ıslak çoraplarını ve terliklerini kendi elleriyle çıkararak; onlara yeni botlarını, montlarını, atkı, bere ve eldivenlerini giydirdi. Yardımlar giyimle de sınırlı kalmadı; miniklere kış gecelerinde sıcak tutacak yorgan, battaniye ve kişisel bakım için diş fırçası gibi temel hijyen setleri de hediye edildi.

Eğitimden sosyal yardıma tam kapsamlı destek

Artemis Lions Kulübü'nün Bağlar ilçesindeki faaliyeti sadece kışlık giysi yardımıyla kısıtlı kalmayarak, sosyal belediyecilik ve sivil toplum dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergiledi. Okul kütüphanesine çok sayıda hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi bağışlanırken, bölgedeki ihtiyaç sahibi aileler de unutulmadı. Özellikle engelli bireyi bulunan ailelere nakdi destek sağlanırken, mutfak masraflarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

"Lions ruhu ve Diyarbakır misafirperverliği buluştu"

Gerçekleştirilen projenin ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ecz. Hatice Güleç, aldıkları en büyük ödülün çocukların yüzündeki tebessüm olduğunu vurguladı. Güleç, "Diyarbakır’ın o eşsiz misafirperverliği ile Lions kulübünün yardımseverlik ruhunu harmanladık. Amacımız sadece fiziksel bir destek sunmak değil, aynı zamanda bu çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek ve manevi bir güç aşılamaktı. Onların gözündeki ışığı görmek, İzmir’den buraya gelen ekibimizin tüm yorgunluğunu unutturdu," ifadelerini kullandı.

Kadim şehrin tarihi dokusuna hayran kaldılar

Yardım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından İzmirli ekip, dört gün süren programın son bölümünde Diyarbakır’ın binlerce yıllık kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Şehrin tarihi merkezi Sur içini gezen heyet; Dicle Nehri üzerinde heybetle yükselen On Gözlü Köprü’yü, edebiyat dünyasının mihenk taşı Cahit Sıtkı Tarancı’nın Müze Evi’ni ve İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan tarihi Ulu Cami’yi ziyaret etti. Diyarbakır çarşısının kendine has dokusuna ve şehrin büyüleyici atmosferine hayran kalan Artemis Lions Kulübü üyeleri, hem bir sosyal sorumluluk projesini tamamlamanın huzuru hem de unutulmaz kültürel anılarla şehirden ayrıldı.