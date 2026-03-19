Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 11099 sayılı karar uyarınca, İzmir’in Bergama ilçesinde geniş kapsamlı bir tarımsal düzenleme başlatılıyor.

Hangi mahalleler kapsamda?

Karara ekli listede yer alan ve "zorunlu arazi toplulaştırması" ile "tarla içi geliştirme hizmetleri" yapılacağı belirtilen mahalleler şunlar:

Atatürk

Ertuğrul

Fevzipaşa

İslamsaray

Kurtuluş

Projenin amacı ve yürütücü kurum

Çalışmalar, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek. 6200 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilecek bu projenin temel hedefleri:

Parçalanmış, şekli bozulmuş veya ekonomik olarak işletilemeyecek kadar küçülmüş arazileri birleştirmek.

Tarımsal verimliliği artırmak ve modern sulama tekniklerine uygun zemin hazırlamak.

Ulaşım ve sulama altyapısını iyileştirerek çiftçinin işini kolaylaştırmak.

"Kamu yararı" gözetilecek

Kararda, bu işlemlerin kamu yararı gözetilerek zorunlu olarak yapılacağı vurgulanıyor. Ancak proje sınırları içinde olup da toplulaştırma kriterlerine (teknik veya ekonomik sebeplerle) uygun olmadığı değerlendirilen alanlar bu işlemin dışında tutulabilecek.

Bergama’nın merkez mahallelerini de içine alan bu bölgede, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması için devlet eliyle bir yeniden düzenleme ve altyapı çalışması süreci başlıyor.

