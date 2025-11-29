Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı çalışmalarını tamamladı. 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projeyle, arıtma tesisinden çıkan suların Kocaçay Deresi yerine sahil bandının bir kilometre açığına yönlendirilmesi sağlandı.

Akarca Koyu’nda deniz suyu kalitesi korunacak

Yeni sistemle birlikte özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan Akarca Koyu’nda deniz suyu kalitesinin korunması amaçlandı. Uygulamanın, turizm sezonlarında artan nüfusa rağmen kıyı ekosistemini desteklemesi ve Seferihisar sahillerini uzun vadeli çevresel koruma altına alması hedeflendi.

Yetkililer, Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi’nin standartlara uygun biçimde çalıştığını belirtti. Kocaçay Deresi’nin denize ulaştığı noktada yaşanan çevresel ve sosyal etkilerin bu yatırımla giderildiği ifade edilirken, çalışmanın hem yurttaş taleplerine yanıt verdiği hem de sahillerde yüzme suyu kalitesini güvence altına aldığı vurgulandı.

2,5 kilometrelik deşarj hattı devrede

Proje kapsamında arıtılmış suların yüzme alanlarına ulaşmasını engellemek amacıyla 1,5 kilometresi kara, 1 kilometresi deniz içi olmak üzere toplam 2,5 kilometrelik deniz deşarj hattı inşa edildi. Yeni hattın çalışmasını sağlayan terfi merkezi de devreye alındı.

Sistem tam kapasite çalışıyor

İleri biyolojik yöntemlerle arıtılan atık sular, modern pompa sistemi ve deşarj hattı aracılığıyla güvenli şekilde açık denize iletiliyor. Sistem, tam kapasiteyle hizmet vererek Seferihisar sahillerinde yüzme suyu kalitesinin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.