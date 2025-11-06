Olay, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü’nün Takipli GKİT Faaliyeti kapsamında yürüttüğü operasyonla ortaya çıkarıldı.

İzmir Işıkkent Gişeleri’nden geçtiği belirlenen şüpheli araç, Germencik’teki sabit yol kontrol noktasında durduruldu ve ilk grup yakalandı.

İlk araçta 5 göçmen çıktı

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle koordineli yürütülen operasyonda durdurulan ilk araçta 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

Sürücünün gözaltına alınmasının ardından yapılan çapraz sorguda ikinci bir aracın daha yolda olduğu öğrenildi.

İkinci araç Özyalçınlar’da yakalandı

Ekipler, sürücünün verdiği bilgiler doğrultusunda takibi genişletti. Özyalçınlar mevkiinde durdurulan ikinci araçta da 4 düzensiz göçmen bulundu. Böylece İzmir’den Bodrum’a götürülmek istenen toplam 9 göçmen yakalanmış oldu.

Göçmenler İzmir’de bir otelde barındırılmış

Yakalanan göçmenlerin mülakatlarında elde edilen bilgiler dikkat çekti. Göçmenlerin, İzmir’de bir otelde organizatörler tarafından barındırıldıkları, Bodrum’a ise kişi başı 4 bin Euro karşılığında sevk edilmek üzere hazırlandıkları ortaya çıktı. İzmir’i transit nokta olarak kullanan şebekenin bölgede faaliyet yürüttüğüne dair emareler değerlendiriliyor.

Araç trafikten men edildi, operasyon derinleşiyor

Operasyonda kullanılan araçlardan biri trafikten men edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla haklarında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin, İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı hatlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.