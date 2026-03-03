Son Mühür/ Merve Turan- Konak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ziya – Zişan – Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, sosyal belediyecilik anlayışına yepyeni bir boyut kazandırıyor. Merkezde hayata geçirilen İşaret Dili Kursu, sadece yeni bir dil öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumda empati duygusunu pekiştirerek birlikte yaşam kültürünü güçlendiriyor. Kursa katılan ileri yaş grubu üyeler, öğrendikleri el hareketleriyle engelli bireylerin dünyasına kapı aralarken, iletişimin önündeki tüm barikatları tek tek yıkıyor.

Eğitim ve farkındalık tek çatı altında buluşuyor

Konak Halk Eğitim Merkezi ile kurulan güçlü işbirliği neticesinde kapılarını açan İşaret Dili Kursu, merkezin en yoğun talep gören eğitim programları arasında zirveye yerleşti. Uzman Eğitmen Ezgi Morkoç’un rehberliğinde şekillenen derslerde, kursiyerler el hareketlerinin ve jestlerin büyülü dünyasını keşfediyor. Eğitimin en dikkat çekici yanı ise sınıflarda işitme engelli bireyler ile diğer kursiyerlerin omuz omuza eğitim alması oluyor. Bu heterojen yapı, teorik bilgilerin pratik hayatla harmanlanmasını sağlarken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun vizyonu doğrultusunda "engel değil imkan" ilkesini gerçeğe dönüştürüyor.

Futbol sahasından sınıf sıralarına uzanan başarı hikayesi

Kursa katılanların hayatlarındaki değişim, eğitimin sınırlarını aşarak spor sahalarına kadar uzanıyor. İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyesi Adnan Zağlı, bu değişimin en somut örneklerinden birini sergiliyor. Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı’nın teknik sorumluluğunu üstlenen Zağlı, daha önce tercüman eksikliği nedeniyle oyuncularıyla kurmakta zorlandığı diyaloğu bu kurs sayesinde çözdüğünü ifade ediyor. İki kur eğitimi başarıyla tamamlayan ve usta öğreticilik seviyesine gelen Zağlı, artık antrenmanlarda ve heyecan dolu maçlarda futbolcularıyla doğrudan iletişim kurabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ankara Garı’ndaki çaresizlikten sosyal sorumluluğa

Kursiyerlerden Nurdan Köroğlu’nun işaret dili öğrenme serüveni ise geçmişte yaşadığı derin bir üzüntüye dayanıyor. Yıllar önce Ankara Garı’nda karşılaştığı ve iletişim kuramadığı için yardım etmekte yetersiz kaldığı dilsiz bir çocuğun yaşadığı çaresizlik, Köroğlu’nun hayatında bir dönüm noktası olmuş. O gün verdiği sözü Konak Belediyesi’nin açtığı bu merkezde tutan Köroğlu, artık sokakta, markette veya herhangi bir kamusal alanda yardıma ihtiyaç duyan işitme engelli bireylerle özgürce konuşabiliyor. Bu imkanın kendisine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Köroğlu, sosyal hayata aktif katılımın önemine dikkat çekiyor.

Toplumsal duyarlılıkta "İstiklal Marşı" imzası

Kurs katılımcıları, sadece bireysel gelişimle yetinmeyip toplu etkinliklerle de farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Özellikle İstiklal Marşı’nı işaret diliyle icra ettikleri performanslar, izleyenlerde büyük bir hayranlık uyandırıyor. Aile yaşantısından iş hayatına kadar geniş bir yelpazede işaret dilini kullanmaya başlayan kursiyerler, engelli bireylerin topluma entegrasyonu konusunda adeta birer gönüllü elçi görevi üstleniyor.