Son Mühür- AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi yönetiminde yaşanan yolsuzluk iddiaları, personel gözaltıları ve giderek kötüleşen mali tabloya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başdaş, yaklaşık iki yıldır görevde bulunan Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu ve ekibinin yönetim zafiyetinin kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirterek, yapılan uyarılara rağmen belediyenin uyarıları dikkate almadığını öne sürdü. İlçe Başkanı, "50 ilden daha büyük olan Konak ilçesinde bu denli bir yönetim fiyaskosu kabul edilemez. Halkımız hizmetten umudunu kesti," ifadelerini kullandı.

Başdaş, Konak Belediyesi'nin kurumsal işleyişi hiçe saydığını iddia ederek, meclis iradesinin dahi göz ardı edildiğinin altını çizdi. Örnek olarak, belediye logosunun Meclis onayı alınmadan değiştirildiğini, daha sonra ise onay için meclise getirildiğini belirtti. En ciddi eleştiri ise mali disiplin konusuna yöneltildi. Personel giderlerinin yasal sınır olan yüzde 40’ın çok üzerinde, yüzde 67 seviyesine ulaştığını açıklayan Başdaş, Başkan Mutlu'nun meclis onayı dışındaki anlaşmalarla kamu zararı yaratmaya devam ettiğini savundu.

2026 Bütçesi maaşları bile karşılayamayacak düzeyde

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nin önümüzdeki mali yılına dair bütçe değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı. Başdaş'a göre, hazırlanan 2026 yılı bütçesi, genel giderlerin yalnızca yüzde 80'ini karşılayabilecek durumda. Bu durumun, önümüzdeki yıl Konak'ta sürekli işçi ve memur eylemlerini beraberinde getireceği tahmininde bulundu. Başkan Mutlu’nun da bütçenin sadece maaş ödeme bütçesi olduğunu kabul ettiğini belirten Başdaş, maalesef bu maaşların dahi ödenemeyeceği endişesini taşıdıklarını dile getirdi ve çalışanların mağduriyet yaşamaması dileğinde bulundu.

Belediyenin borç yükünün seçim dönemindeki 300 milyon TL seviyesinden 2 milyar TL'yi aşan bir seviyeye yükseldiğini vurgulayan Başdaş, kaynakların heba edildiğini ileri sürdü. Başdaş, "Sayın Mutlu'ya çağrımızdır: Konak'ın kaynaklarını farklı yollarla heba etmeyin. Halk hizmet beklemiyor ama en azından usulsüzlük yapılmasını da kabul etmiyor," şeklinde konuştu.

48 müdür değişikliği ve esnafın mağduriyeti

Yönetimdeki istikrarsızlığa dikkat çeken Başdaş, yaklaşık iki yıllık sürede 48 müdür ve 8 başkan yardımcısının görevden alınmasını sert dille eleştirdi. Bu sık görev değişikliklerinin, beceriksizliğin örtülmesi veya sorumluluğun alt kademelere yüklenmesi çabası olduğunu belirten Başdaş, bu kadar çok ismin değiştirilmesinin akıllara "seçim öncesi vaatler mi vardı?" sorusunu getirdiğini söyledi.

Başdaş, kötü yönetimin bedelini en çok Konak esnafının ödediğini kaydederek, tarifelere üç dört ayda bir yüzde 1000'i aşan, hatta yüzde 1600'e varan zamlar yapıldığını aktardı. Müdürlerin görev güvencesi olmadığı için esnafın ruhsat ve diğer işlerinin de aksadığını belirten Başdaş, "Açıkçası Konak iflas etmiş durumda. Biz de artık her sabah hizmet haberi değil, değişen müdür ve başkan yardımcılarını takip ediyoruz," dedi. Sözlerini "Bıçak kemiğe dayandı. Sahaya ineceğiz ve bu kötü yönetimi halkımıza anlatacağız," diyerek tamamladı.