Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite gençliğinin doğayla olan bağlarını kuvvetlendirmek ve kentin binlerce yıllık kültürel mirasını yerinde tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Sürdürülebilir doğa turizmini teşvik eden ve aktif bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen belediye, bu kapsamda Efes-Mimas Yolu’nun büyüleyici atmosferinde geniş katılımlı bir doğa yürüyüşü organize etti. Baharın gelişiyle birlikte canlanan doğanın kalbinde gerçekleştirilen bu etkinlik, gençlere hem fiziksel bir aktivite imkânı sundu hem de bölgenin arkeolojik dokusunu keşfetme fırsatı tanıdı.

Çamlık’tan Şirince’ye uzanan 14 kilometrelik ekolojik yolculuk

Belediyenin sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerinde aktif görev alan 200 üniversite öğrencisi ile 50 profesyonel dağcının katıldığı bu özel yürüyüş, Efes-Mimas Yolu’nun en ikonik etaplarından biri olan Çamlık–Şirince hattında gerçekleştirildi. Toplamda 14 kilometrelik bir parkuru kapsayan yürüyüşte katılımcılar; kızılçam ormanları, delice zeytin ağaçları ve dağ çileği çalılıkları arasında ilerleyerek baharın taze kokusunu içlerine çekti. Mevsimin müjdecisi olan papatyalarla süslü patikalarda adım atan gençler, bölgenin zengin bitki örtüsünü ve doğal peyzajını yakından deneyimleme şansı buldu.

Antik uygarlıkların izinde: 709 kilometrelik kültürel rota

Etkinliğin odağında yer alan Efes-Mimas Yolu, sadece bir yürüyüş parkuru değil, aynı zamanda Ege’nin derin tarihini birbirine bağlayan devasa bir açık hava müzesi niteliği taşıyor. Selçuk’taki dünyaca ünlü Artemis Tapınağı’ndan başlayıp Karaburun’un mitolojik zirvesi Mimas’a kadar uzanan bu 709 kilometrelik ağ, toplamda 49 farklı doğal parkurdan oluşuyor. Çok katmanlı tarihi mirasıyla arkeoloji tutkunlarını büyüleyen bu rota, antik kentleri ve geleneksel köy yerleşimlerini birbirine bağlayarak her yaş grubundan yürüyüşçüye hitap eden güvenli ve keşif dolu bir güzergâh sunuyor.

Gençlik için doğa ve sosyal paylaşım bir arada

Yürüyüş boyunca doğanın sunduğu eşsiz manzaralar eşliğinde hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler, akademik yoğunluğun stresini toprağa basarak ve temiz hava soluyarak attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tür organizasyonlarla gençlerin kentsel aidiyet duygusunu güçlendirmeyi ve onları ekolojik okuryazarlık konusunda teşvik etmeyi amaçlıyor. Benzer doğa etkinliklerine, kamplara ve kültürel gezilere katılmak isteyen gençler için ise dijital platformlar üzerinden kesintisiz bilgilendirme yapılıyor. İzmirliler, belediyenin gençlik odaklı projelerini "gencizmir.com" web sitesi veya sosyal medya üzerindeki "@izbbgencizmir" hesabı üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.