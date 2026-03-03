Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kentin ruhuna uygun, coşkulu ve anlamlı bir program dizisiyle karşılıyor. Bu yıl "Aramızda Eşitlik Var" mottosuyla hazırlanan etkinlikler, sadece bir kutlama olmanın ötesine geçerek kadın emeğini, dayanışmasını ve toplumsal eşitlik mücadelesini şehrin merkezine taşıyor. Kültürpark’ın kalbinde başlayıp tüm ilçelere dalga dalga yayılması planlanan üç günlük maraton; sanattan spora, üretimden düşünsel panellere kadar çok geniş bir yelpazede İzmirlileri bir araya getirecek.

Kültürpark’ta üç gün sürecek dayanışma ve üretim şöleni

6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde Kültürpark, adeta bir eşitlik platformuna dönüşecek. Her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak alanlarda, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleri sergilenirken, sivil toplum kuruluşları da bilgilendirme faaliyetleriyle toplumsal farkındalığa katkı sunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, atölye çalışmaları ve danışmanlık hizmetleriyle sahada aktif rol alırken, Mobil Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ve Mobil İstihdam Otobüsü gibi birimler vatandaşların taleplerine doğrudan yanıt verecek. Ahşap Sahne ise zumbadan yogaya, karaoke performanslarından halk oyunlarına kadar enerjisi yüksek etkinliklere ev sahipliği yaparak bayram havasını pekiştirecek.

Sanatın estetiği ve sporun dinamizmi eşitlik için buluşuyor

Programın sanatsal kanadı, İzmir’in tarihi ve kültürel mekanlarını kadın emeğiyle renklendiriyor. İzmir Sanat ve Elhamra Sahnesi gibi prestijli noktalarda tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri sinemaseverlerle buluşurken, Tarihi Bıçakçı Han gibi mekanlarda açılacak sergiler kadının toplumdaki izlerini görsel bir şölene dönüştürecek. Hareketli bir yaşamı teşvik eden spor ajandasında ise kadın futbol maçları, bisiklet turları ve oryantiring parkurları gibi dinamik etkinlikler yer alıyor. Ayrıca, Medeni Kanun’un 100. yıl dönümüne özel olarak planlanan "100 Kadın ile Farkındalık Doğa Yürüyüşü", Çiçekliköy’den Belkahve Ata Anı Evi’ne uzanan rotasıyla tarihe ve doğaya anlamlı bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

İlçelere yayılan eşitlik bilinci ve akademik paneller

Eşitlik çağrısı yalnızca şehir merkeziyle sınırlı kalmayıp, Urla’dan Dikili’ye, Bayraklı’dan Buca’ya kadar İzmir’in her köşesinde yankılanacak. İlçelerde düzenlenecek toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, iklim krizi odağında kadın atölyeleri ve belgesel gösterimleri sayesinde 8 Mart’ın felsefesi yerel düzeyde güçlendirilecek. Öte yandan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Tarihi Havagazı Fabrikası gibi noktalarda gerçekleştirilecek zirveler, kadın hakları mücadelesini akademik ve düşünsel bir zeminde tartışmaya açacak. İzmir Kent Konseyi’nin de katkı sunduğu bu entelektüel buluşmalar, kentin eşitlik vizyonunu geleceğe taşıyan stratejilerin konuşulduğu önemli birer merkez olacak.

Toplumsal katılıma ve ortak geleceğe davet

Yerel yönetim anlayışının merkezine kadının kamusal alandaki özgür varlığını ve ekonomik bağımsızlığını koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm kent sakinlerini bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya çağırıyor. Dayanışma kültürünün sokaklara taşınacağı bu üç günlük süreçte, kadının üretimdeki gücü ve karar alma mekanizmalarındaki yeri bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulanacak. Belediye yetkilileri, eşit ve adil bir kent yaşamını savunmak isteyen herkesi Kültürpark ve diğer etkinlik noktalarında kurulacak bu büyük dayanışma halkasına katılmaya davet ediyor.