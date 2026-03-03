Son Mühür/ Osman Günden- Menderes Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak ve onlara keyifli bir yaşam alanı sunmak amacıyla projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçenin örnek sosyal tesislerinden biri olan Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, kapılarını bu kez çok özel bir atölye çalışması için açtı. Engelli bireyler ve çocukların bir araya geldiği karma kurabiye yapım etkinliği, katılımcılara hem becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme imkânı tanıdı. Uzman eğitmenlerin eşlik ettiği bu anlamlı buluşmada, mutfaktan yükselen kokular sevgi dolu bir atmosfer oluşturdu.

Mutfakta engel tanımayan dayanışma

Etkinlik boyunca heyecanları gözlerinden okunan engelsiz evin misafirleri, uzman kadro gözetiminde hamur yoğurup kurabiyelerine şekil verdiler. Engelli bireylerin motor becerilerini destekleyen ve yaratıcılıklarını ön plana çıkaran bu süreçte, çocuklar da arkadaşlarıyla birlikte mutfakta vakit geçirmenin tadını çıkardı. Hazırlanan el emeği kurabiyeler fırına verilirken, bekleme süresi boyunca eğlenceli sohbetler gerçekleştirildi. Pişme işleminin ardından özenle süslenen ve paketlenen kurabiyeler, günün anısı olarak katılımcılara hediye edildi.

Başkan İlkay Çiçek: “Önceliğimiz onların mutluluğu”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi’nin açılmasıyla birlikte bu tür sosyal faaliyetlerin ivme kazandığını vurguladı. Engelli vatandaşların ve çocukların yüzündeki tebessümün her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Başkan Çiçek, belediye olarak toplumsal kapsayıcılığı odağa alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirtti. Özellikle dezavantajlı grupların kendilerini özel hissedeceği ve yeteneklerini keşfedeceği organizasyonların periyodik olarak devam edeceği müjdesini veren Çiçek, projenin ilçedeki sosyal dayanışma ruhunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Sosyal gelişimi destekleyen tematik etkinlikler sürecek

Menderes Belediyesi’nin uzman kadrosu tarafından hazırlanan etkinlik takvimi, engelli bireylerin sadece eğlenmesini değil, aynı zamanda rehabilitasyon süreçlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Kurabiye yapımı gibi pratik beceri odaklı atölyeler, bireylerin özgüven kazanmasında kritik bir rol oynuyor. Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, önümüzdeki dönemde de farklı branşlarda düzenlenecek eğitimler, oyun aktiviteleri ve sanatsal atölyelerle ilçedeki engelsiz yaşamın merkezi olmaya devam edecek.