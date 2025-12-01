İzmir merkezli Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği üyesi 9 gönüllü diş hekimi, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) davetiyle Batman’a gelerek Belde Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören 250 özel gereksinimli öğrenciye kapsamlı ağız ve diş sağlığı hizmeti sundu.

Muayene ve eğitim çalışmaları

Okulda kurulan özel çalışma alanında öğrencilerin ağız içi kontrolleri gerçekleştirildi, dolgu ve çekim gibi acil diş tedavileri uygulandı. Hekimler ayrıca çocuklara doğru diş fırçalama tekniklerini anlattı ve koruyucu uygulamalar yaptı. Tedavilerin ardından gönüllü hekimler, okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelerek farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdü.

Gönüllülük esasına dayalı hizmet

Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği Başkanı ve emekli diş hekimi Ertuğrul Sabah, Türkiye genelinde farklı illerde benzer çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı engelli eğitim merkezleri, sevgi evleri, çocuk cezaevleri ve yaşlı bakım evlerinde hizmet veriyoruz.

Hedefimiz, mevcut sağlık sistemine erişimi olmayan bireylere ulaşmak. Bugün Batman’da 200-250 çocuğumuza ulaşıyoruz. Derneğimiz İzmir merkezli, ancak Hakkari’den Batman’a kadar Türkiyegenelinde çalışmalar yürütüyoruz. Sadece gönüllülük esasına dayalı bu hizmetle, örnek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye genelinde yüz binlerce çocuğa ulaşıldı

Sabah, dernek üyeleri ve gönüllülerin bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin çocuğa ulaştığını ve bu çalışmalar sırasında 150 bin kilometreyi aşkın mesafe kat ettiklerini ifade etti. Çalışmalarda, dernek ile daha önce iş birliği yapmış stajyer diş hekimlerinin de destek verdiği belirtildi.