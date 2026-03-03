İzmirli folklor eğitmeni Tansu Akarsu, “Gezen Zeybek” adını verdiği projesi kapsamında Avrupa’nın simgesel noktalarında efe kıyafetiyle zeybek oynayarak Türk kültürünü uluslararası alanda tanıtıyor.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü mezunu olan ve Bornova Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü’nde görev yapan Akarsu, eşiyle gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerini kültürel tanıtım faaliyetlerine dönüştürdü. Avrupa’nın farklı kentlerinde 300 ila 500 yıllık tarihi yapıların önünde performans sergileyen Akarsu, bugüne kadar 7 ülkede 12 şehri ziyaret etti. Çalışmalarını “Gezen Zeybek” isimli sosyal medya hesabından paylaşıyor.

“Milli Mücadele ruhunu taşıyorum”

Projenin amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Akarsu, zeybeğin Türk folklorunun temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Avrupa seyahatlerinde Kuvâ-yi Milliye ve Milli Mücadele ruhunu yansıtmaya çalıştığını belirten Akarsu, performanslarında tarihsel figürlerden ilham aldığını ifade etti.

Çakırcalı Mehmet Efe, Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe gibi isimlerin hatırasını yaşatmayı hedeflediğini dile getiren Akarsu, yoğun ziyaretçi akışı nedeniyle özellikle tarihi anıtların bulunduğu meydanları tercih ettiğini söyledi.

Akarsu, performansları sırasında çok sayıda kişinin ilgisiyle karşılaştığını, yüzlerce kişiyle fotoğraf çektirdiğini ve kostümle ilgili sorulara yanıt verdiğini aktardı.

19. yüzyıl kostümü tercih ediliyor

Sahnelediği gösterilerde 19. yüzyıla ait efe kıyafeti kullandığını belirten Akarsu, Cumhuriyet döneminde başlıkların daha kısa hale geldiğini ancak görsel etkisi nedeniyle eski dönem kostümünü tercih ettiğini ifade etti.

Sagrada Familia önünde gerçekleştirdiği performansa da değinen Akarsu, sivil kıyafetle oynadığı bir gösteride dahi yüzlerce kişinin toplandığını söyledi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da projeye ilgi gösterdiğini kaydetti.

Yeni rota Yunanistan

Çalışmalarını sürdürmeyi planladığını belirten Akarsu, bir sonraki durağının Yunanistan olacağını açıkladı. Kültürel tanıtım faaliyetlerini seyahatleri boyunca devam ettireceğini ifade eden Akarsu, Türk kimliğini ve folklorunu farklı coğrafyalarda tanıtmaya devam edeceğini dile getirdi.

İzleyicilerden destek

Akarsu’nun performanslarını izleyen vatandaşlar da memnuniyetlerini paylaştı. Gösteriyi takip eden bir izleyici, Türk kültürünü temsil eden bir performansa tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çektiği fotoğrafları yurt dışında yaşayan yakınlarına göndereceğini söyledi.