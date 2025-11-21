İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül sabahı Salih İşgören Polis Merkezine düzenlenen silahlı saldırıda üç polis memuru hayatını kaybetmişti. Olay sırasında 16 yaşındaki E.B., pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırı sonrası 1. Sınıf Emniyet Müdürü vePolis Başmüfettişi Muhsin Aydemir olay yerine intikal etti.

Kaçan saldırgan kısa sürede polis tarafından kıstırıldı ve çıkan çatışmada Aydemir ile bir sivil vatandaş yaralandı. Yaralanan polis memuru Hasan Akın ve Muhsin Aydemir olay yerinde şehit olurken, Ömer Amilağ 23 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Murat Dağlı ve sivil vatandaş ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma ve mahkeme süreci

Saldırgan E.B. ve ailesi ile birlikte çok sayıda kişi, çeşitli terör suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A ve M.E. tutuklanırken, T.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırganın babası N.B. ile birlikte bazı aile üyeleri tutuklanırken, annesi A.B. ve diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

Ebu Hanzala ve Ebu Haris Gözaltına alındı, serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında, 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod adlı Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından 18 Kasım sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Bayancuk İstanbul’da, Karadağ İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Yurtdışında bulunduğu değerlendirilen İlyas Aydın hakkında ise çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin saldırgan E.B. ile bağlantıları araştırıldı. Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halis Bayancuk ve Haris Karadağ, mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.