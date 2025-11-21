Türkiye'nin önde gelen tarım havzalarından İzmir, bu yıl satsuma cinsi mandalina üretiminde yüksek verimle dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 46 bin dekarlık alanda yıllık ortalama 150 bin ton mahsulle Türkiye genelinde bu cins mandalina üretiminde ikinci sırada yer alan İzmir’de, çiftçilerin yüzü artan rekolteyle güldü. Aroması ve ince zarıyla hem iç pazarda hem de ihracatta yoğun ilgi gören satsuma, özellikle Seferihisar, Menderes ve Selçuk gibi kentin kıyı bölgelerindeki yetiştiriciler için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Eylül sonunda başlayan hasat süreci aralık ayına kadar hız kesmeden devam edecek.

"Var Yılı"nda kalite zirvede: Hasat bahçelerde "düğün" havasında

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, satsuma mandalinasının kentin tarımsal ekonomisi açısından ne denli kritik bir ürün olduğunu vurguladı. Satsuma üretiminin büyük oranda Hatay ve İzmir'de yoğunlaştığını belirten Şahin, bu yılın mandalinada "var senesi" olduğunu ve ürün kalitesinin de beklentilerin üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Şahin, hasat sürecini bir "düğün" coşkusuyla eşdeğer gördüklerini belirterek, "Bahçenin her tarafında işçiler mandalinaları topluyor, kasalıyor, ayıklama, ihracat veya iç pazara sevk işlemleri yapılıyor" şeklinde konuştu. Kaliteyi daha da yükseltmek amacıyla iyi tarım uygulamalarını artırdıklarını ve Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Rekolte tahmini yükseldi: 165 bin ton ürün pazara sunulacak

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Şahin, hasadın yoğun bir tempoyla devam ettiğini ve toplanan ürünlerin bir kısmının depolara kaldırılırken, önemli bir bölümünün de doğrudan yurt dışına sevk edildiğini bildirdi.

Bu yılki rekolte tahminini açıklayan Şahin, "Rekoltemiz 165 bin ton bandında olacak. Üreticilerimiz geçen yıl düşük verimli bir dönem yaşamıştı. Bu yılki yüksek verimle bir memnuniyetleri var" dedi. Şahin, pazara sunulacak bu kaliteli ürünün hem üreticinin emeğinin karşılığını almasını hem de tüketicinin memnuniyetini sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

Üreticiden onay: "Türkiye'nin en güzel mandalinası bizim yöremizde"

Seferihisar'a bağlı Ürkmez Mahallesi'nde uzun yıllardır çiftçilik yapan Memduh Kırdağ da satsuma mandalinasının kendileri için vazgeçilmez bir geçim kaynağı olduğunu söyledi. Bu sezonun son derece iyi geçtiğini kaydeden Kırdağ, ürünlerinin kalitesinden emin konuşarak, "Bu yıl ürünün kalitesi güzel. Türkiye'nin tadı ve kalitesiyle en güzel mandalinası bizim yöremizde yetişir" sözleriyle ürünlerine olan güvenini dile getirdi. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren mevsimlik işçiler, titizlikle ağaçlardan topladıkları mandalinaları tesislerdeki boyutlandırma ve temizleme süreçlerinin ardından hızla pazara hazırlıyor.