Son Mühür- İzmir’de büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar, kentin birçok noktasında çöplerin ve molozların toplanamamasıyla krize dönüştü. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu tabloya İçişleri Bakanlığı müdahale etti. Bakanlık, kentteki sorunun kaynağını araştırmak üzere iki mülkiye müfettişini görevlendirdi.

Müfettişler İzmir’de inceleme yaptı

Ankara Grubu’na bağlı mülkiye müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, özellikle çöp yığınlarının yoğun görüldüğü Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde incelemelerde bulundu. Belediyelerden resmi bilgi ve belge talep eden müfettişler, kısa süre içinde raporlarını hazırlayıp Bakanlığa sunacak.

İncelemeden sonra soruştma açılıp açılmayacağı belli olacak.

Bakanlığın yazısında dikkat çeken ifadeler

İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere gönderdiği yazıda, İzmir’deki çöp krizi şu ifadelerle özetlendi:

İlçe belediyelerinin çöpleri tam olarak toplayamadığı,

Toplananların ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık bertaraf tesislerine kabul edilmediği,

Bu nedenle kent merkezinde çöp yığınlarının oluştuğu,

Ortaya çıkan durumun çevre ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği.

Yazıda ayrıca, çöplerin birikmesinin hastalıkların yayılmasına, yeraltı ve yüzeysel suların kirlenmesine, kötü koku ve haşere sorununa yol açtığı, bunun da uzun vadede ağır sonuçlar doğurabileceği belirtildi.