İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bornova Kaymakamlığı iş birliğiyle, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” düzenlendi. Toplumda fiziksel aktivite alışkanlığını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel hale getirilen etkinliğe Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol, ilçe mülki amirleri, sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda sporsever katıldı.

Doğada yürüyüş ve çevre temizliği

Çiçekliköy İzmir Şehir Ormanı’nda fizyoterapist eşliğinde yapılan ısınma egzersizlerinin ardından başlayan yürüyüş, Yakaköy Atış Poligonu’nda sona erdi. Katılımcılar, doğa yürüyüşü sırasında çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla çöp toplama etkinliği de gerçekleştirdi.

Renkli gösteriler ve spor aktiviteleri

Şenlik havasında geçen program, çeşitli etkinliklerle devam etti. İlçe kamu kurum müdürleri ve personellerinden oluşan Zeybek Halk Oyunları ekibinin gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Halat çekme, ayak tenisi ve geleneksel okçuluk aktiviteleri ise katılımcılara keyifli anlar yaşattı.