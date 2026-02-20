Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen “futbolda bahis-şike” soruşturması kapsamında, profesyonel futbol kulüplerinin yöneticilerine yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun önemli ayaklarından birinin İzmir’de gerçekleşmesi dikkat çekti.

İzmir'de aralarında yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla’da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Yasal bahis siteleri üzerinden oynanan şüpheli kuponlara ilişkin yürütülen çalışmalarda 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 32’si yakalanırken, bir kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında bazı kulüp yöneticilerinin, görev yaptıkları takımların maçlarında rakip ekipler lehine bahis oynadığı iddia edildi. Şüphelilerin özellikle gol sayısına yönelik alt-üst bahisleri ile futbolcu performanslarına ilişkin bahis seçeneklerini kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Başsavcılıktan resmi açıklama

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, profesyonel liglerde mücadele eden futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yürütülen incelemelerde bazı şüphelilerin bahis hesabı bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, yöneticisi oldukları takımın karşılaşmalarında rakip takıma bahis oynadıkları tespit edilen şüpheliler hakkında eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Soruşturmanın, futbol müsabakalarında şike iddiaları ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadele kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Konyaspor’dan sürece ilişkin değerlendirme

Operasyonda adı geçen kulüplerden Konyaspor adına açıklama yapan Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, mevcut yönetimden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev almış dört kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini duyurdu. Kulüp yönetiminin adli süreci yakından takip ettiği ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kulüp yöneticileri şu şekilde açıklandı:

Abdullah Sancak – Adana Demirspor

Adem Başbilen – Ankaragücü

Ahmet Topdağ – Yeni Malatyaspor

Aytaç Altay – Antalyaspor

Bahadır Haktanır – Antalyaspor

Burhan Serkan Kalmaz – Adana Demirspor

Caner Tuna – Bodrumspor

Cem Koç – Antalyaspor

Cesur Burak Akar – Antalyaspor

Enes Memiş – Göztepe

Erdinç Hıdımoğlu – Giresunspor

Ersin Sarıkaya – Giresunspor

Ferhat Karademir – Giresunspor

Gürkan Temür – Giresunspor

Hakan Faydasıçok – Konyaspor

Hüsamettin Akyüz – Alanyaspor

Hüseyin Gümrükçüler – Alanyaspor

Hüseyin Sorudak – Denizlispor

İbrahim İnaç – Giresunspor

İhsan Çetinkaya – Adana Demirspor

Kamil Yücel – Konyaspor

Muhammet Ali Atasever – Konyaspor

Mustafa Tütüncü – Giresunspor

Orhan Dönmez – Kocaelispor

Osman Öztürk – Konyaspor

Osman Serper – Konyaspor

Osman Topal – Giresunspor

Süleyman Yurtseven – Gençlerbirliği

Tahsin Çoban – Giresunspor

Tuncay Gülel – Antalyaspor

Yasin Ocak – Sivasspor

Yavuz Cinkaya – Denizlispor

Yunus Emre Demirkol – Konyaspor