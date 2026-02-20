Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen “futbolda bahis-şike” soruşturması kapsamında, profesyonel futbol kulüplerinin yöneticilerine yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun önemli ayaklarından birinin İzmir’de gerçekleşmesi dikkat çekti.
İzmir'de aralarında yer aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla’da çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Yasal bahis siteleri üzerinden oynanan şüpheli kuponlara ilişkin yürütülen çalışmalarda 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 32’si yakalanırken, bir kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında bazı kulüp yöneticilerinin, görev yaptıkları takımların maçlarında rakip ekipler lehine bahis oynadığı iddia edildi. Şüphelilerin özellikle gol sayısına yönelik alt-üst bahisleri ile futbolcu performanslarına ilişkin bahis seçeneklerini kullandıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Başsavcılıktan resmi açıklama
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, profesyonel liglerde mücadele eden futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yürütülen incelemelerde bazı şüphelilerin bahis hesabı bulunduğunun belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, yöneticisi oldukları takımın karşılaşmalarında rakip takıma bahis oynadıkları tespit edilen şüpheliler hakkında eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi.
Soruşturmanın, futbol müsabakalarında şike iddiaları ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadele kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Konyaspor’dan sürece ilişkin değerlendirme
Operasyonda adı geçen kulüplerden Konyaspor adına açıklama yapan Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, mevcut yönetimden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev almış dört kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini duyurdu. Kulüp yönetiminin adli süreci yakından takip ettiği ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kulüp yöneticileri şu şekilde açıklandı:
- Abdullah Sancak – Adana Demirspor
- Adem Başbilen – Ankaragücü
- Ahmet Topdağ – Yeni Malatyaspor
- Aytaç Altay – Antalyaspor
- Bahadır Haktanır – Antalyaspor
- Burhan Serkan Kalmaz – Adana Demirspor
- Caner Tuna – Bodrumspor
- Cem Koç – Antalyaspor
- Cesur Burak Akar – Antalyaspor
- Enes Memiş – Göztepe
- Erdinç Hıdımoğlu – Giresunspor
- Ersin Sarıkaya – Giresunspor
- Ferhat Karademir – Giresunspor
- Gürkan Temür – Giresunspor
- Hakan Faydasıçok – Konyaspor
- Hüsamettin Akyüz – Alanyaspor
- Hüseyin Gümrükçüler – Alanyaspor
- Hüseyin Sorudak – Denizlispor
- İbrahim İnaç – Giresunspor
- İhsan Çetinkaya – Adana Demirspor
- Kamil Yücel – Konyaspor
- Muhammet Ali Atasever – Konyaspor
- Mustafa Tütüncü – Giresunspor
- Orhan Dönmez – Kocaelispor
- Osman Öztürk – Konyaspor
- Osman Serper – Konyaspor
- Osman Topal – Giresunspor
- Süleyman Yurtseven – Gençlerbirliği
- Tahsin Çoban – Giresunspor
- Tuncay Gülel – Antalyaspor
- Yasin Ocak – Sivasspor
- Yavuz Cinkaya – Denizlispor
- Yunus Emre Demirkol – Konyaspor