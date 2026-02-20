Son Mühür / Atakan Başpehlivan Son aylarda sık sık iş bırakma eylemleriyle, çeşitli iddialarla kent gündemine gelen Buca Belediyesi'nde Tüm Bel Sen'e bağlı memurlar 7 aydır TİS alacaklarının verilmemesi üzerine iş bırakarak, belediye binası önünde sloganlarla ve alkışlarla haklarının verilmesini istedi.

Buca'da eylemler sürecek

Dün başlayan iş bırakma eyleminin ardından ikinci günde de Belediye önünde iş bırakarak haklarını isteyen memurlar, TİS alacaklarını alana kadar eylemlerin sürdüreceklerini vurguladı.

"Hakkımızı alana kadar mücadelen vazgeçmeyeceğiz"

Konuyla ilgili Belediye önünde düzenlenen eylemde açıklamalarda bulunan Tüm Bel Sen İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Belediye çalışanları aylardır büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. 7 aydır sosyal denge ödemeleri yapılmamıştır. 2025 yılına ait performans ödemeleri yapılmamıştır.

Bu tablo sistematik bir hak kaybıdır. Kamu çalışanlarının alın teri üzerinden tasarruf yapılamaz. Hizmet üretmeye devam ederken, hak edilmiş ödemelerin aylarca yapılmaması kabul edilemez.

Artan hayat pahalılığı karşısında çalışanların gelir kaybına uğratılması adil değildir. Biz susarsak eğer bu haksızlık büyür. Bugün burada onurumuzu ve geleceğimizi savunuyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadelen vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.