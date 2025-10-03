Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Küresel Plastik Fabrikası'nda çıkan büyük yangınla güne başladı. Olay, Stadyum yönünden Çamdibi'ne gelirken, Dap Kuleleri'nin hemen arkasında, Refik Tulga Caddesi üzerinde yer alan tesiste meydana geldi. Fabrikada başlayan yangın yakınında bulunan ahşap atölyesine sıçradı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa süre içerisinde Küresel Plastik Fabrikası'nı tamamen sararak kontrol dışına çıktı. Fabrikada bulunan plastik ve kimyasal içeriklerin yanı sıra, alevlerin yanındaki ahşap atölyesine de sıçradığı öğrenildi. Bu durum, yangının yayılma hızını artırdı.

Yoğun duman ve tüp tehlikesi

Plastik ve ahşap malzemelerin etkisiyle alevler hızla yükselirken, yangından çıkan yoğun kara duman tabakası gökyüzünü kaplayarak şehrin geniş bir bölümünden görülebilir hale geldi. Fabrikadan yükselen dumanlar, bölge sakinlerinde büyük bir endişe yaratırken, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi.

Aynı zamanda, fabrikada tüplerin olduğu ve bu nedenle yangının devam etmesi halinde bölgede tehlike oluşturabileceği bilgisi de edinildi. Bu durum, itfaiye ekiplerinin müdahalesinde ek bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Yağmura rağmen zorlu müdahale

Bölgede etkili olan yağışa rağmen, plastik ve ahşap gibi yanıcı ve tutuşma potansiyeli yüksek malzemelerin yoğunluğu nedeniyle yangının şiddeti azalmadı; aksine, kuvvetli bir şekilde sürmeye devam etti. Bu durum, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin karadan ve çevre binalardan uzanarak sürdürdüğü müdahaleyi oldukça zorlaştırıyor.

Can kaybı yok, maddi hasar çok büyük

Sevindirici bir gelişme olarak, ilk edinilen bilgilere göre yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Fabrika çalışanlarının ve bölgedeki personelin tahliye işlemlerini hızlıca tamamladığı bildirildi. Ancak, yangının boyutu ve malzemelerin tamamen yanmış olması, Küresel Plastik Fabrikası ve sıçrama yaşanan ahşap atölyesinde büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiğini gösteriyor.