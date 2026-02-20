Son Mühür / Merve Turan- İzmir’de toplu ulaşımın önemli hatlarından biri olan İZBAN, Ramazan ayının ilk iftarında yolcularına sunduğu ikramlarla dayanışma ve paylaşma ruhunu raylara taşıdı.

İZBAN personelinin trenlerde dağıttığı iftarlık paketleri, iftara yolda yakalanan vatandaşlar için anlamlı bir destek olurken Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu da pekiştirdi.

İftara yolda yetişenlere destek

Alsancak İstasyonu’ndan her iki yöne hareket eden trenlerde, Aliağa ve Adnan Menderes Havalimanı yönlerinden merkeze doğru seyreden seferlerde iftar saatinde yolculara iftarlık paketler dağıtıldı.

Günün yoğun saatlerinde seyahat eden vatandaşlar, sürpriz ikramla iftarlarını tren yolculuğu sırasında açma imkanı buldu.

Trenlerde dayanışma mesajı verildi

İkram dağıtımına tren içi anonslar da eşlik etti. Yapılan anonslarda birlik ve paylaşma vurgusu yapılarak şu mesaj iletildi:

“Aynı milletin fertleri olarak bereketli soframızı trenlerimize taşıdık. ‘Uzun Yolun Kısası’ sloganımızla çıktığımız bu yolda Ramazan boyunca paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı’na sağlıkla kavuşmasını temenni ederiz.”

İftar paketlerinde neler vardı?

Yolculara dağıtılan iftarlık paketlerde temel iftar unsurları yer aldı. Paketlerde su, hurma ve bisküvi bulundu.