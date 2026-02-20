Son Mühür / Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturmayı hedefleyen iftar programlarının ilkini Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dayanışma ve paylaşma sofrasında buluşma

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Latife Hanım Mahallesi Muhtarı Levent Bozkurt, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı programda, Hoca Yusuf Işık’ın duasının ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Aynı sofrayı paylaşan vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

Geleneksel gölge oyunu Ramazan akşamına renk kattı

İftar programının ardından kurulan perdede sahnelenen geleneksel gölge oyunu geceye ayrı bir renk kattı. Hakan Fidan’ın ustalıkla canlandırdığı Hacivat ve Karagöz gösterisi, çocuklara neşeli anlar yaşatırken yetişkinlere de eski Ramazanların nostaljik atmosferini hatırlattı.

Başkan Ünsal: “Bu sofra hepimizin”

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yapan Ünsal, şunları söyledi:

“Ramazan ayı; paylaşımın, sabrın, rahmetin ve bereketin en güzel temsilidir. Bu anlamlı günlerde vatandaşlarımızla bir arada olmak ve aynı sofrayı paylaşmak benim için en büyük mutluluk.

Kurduğumuz bu bereket sofrası aramızdaki gönül bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. İftarımıza gelen tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum.

Hepimizin kalbinden geçen güzel duaların kabul olmasını diliyorum. Dayanışmamızı büyütmek adına ay boyunca ilçemizin dört bir yanında düzenleyeceğimiz iftar buluşmalarına vatandaşlarımızı bekliyorum.”

İftar buluşmaları ilçe genelinde sürecek

Karşıyaka Belediyesi’nin Ramazan programı önümüzdeki günlerde ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek.

Bugünkü iftar buluşması (20 Şubat Cuma) Şemikler Mahallesi 6294 Sokak’ta, Mimoza Parkı yanında gerçekleştirilecek.