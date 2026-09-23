Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor genç sporcusu Tolga Kalenderden gelen vefat haberiyle sarsıldı.

Bandırmaspor kulübünden yapılan açıklamada,

''Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir.

Mekânı cennet olsun.

Başımız sağ olsun'' mesajı verildi.



Neden sessiz kaldınız sitemi...



Spor gazetecisi Mustafa Çevik ise başkanlığını eski milli futbolculardan Saffet Akyüz'ün yaptığı Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne çok sert sözlerle sitem etti.

''Siz ne iş yaparsınız o dernekte?'' diye soran Çevik,

''Bugün sabaha karşı saat 03:45 de aidat aldığınız TFF 1.lig ekibi Bandırmaspor’un 25 yaşındaki sporcusu Tolga Kalender kansere yenik düşüp vefat etti

Ne resmi sitenizde bir taziye mesajı var ne cenaze bilgisi var.

''Saffet Akyüz sen ve ekibin ne iş yapıyorsunuz Profesyonel Futbolcular Derneği olarak yeni yılda kalem,ajanda dağıtıp TFF başkanına şirinlik yapmaktan başka!

Yazıklar olsun size'' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.



Tolga Kalender kimdir?



2001 Mersin doğumlu Tolga Kalender kısa süren spor kariyerinde Beykoz Anadolu, Başakşehir U19, Adana Demirspor. Bayrampaşaspor , Diyarbekirspor ve Bandırmaspor'da forma giydi.

2020–21’de Adana Demirspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşdı.

Temmuz 2025’te Bandırmaspor’a imza attı.

