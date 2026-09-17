Son Mühür/ Şirketler açısından son dönemde işler pek kolay ilerlemiyor. Artan maliyetler, borç yükü ve finansmana ulaşmanın zorlaşması birçok işletmeyi doğrudan etkiliyor. Bu kara tabloda ne yazık ki konkordato süreçleri de sık sık gündeme geliyor. İzmir’deki bir konkordato dosyasında ise mahkemeden karar çıktı. Yıldızhanlar Petrol Ürünleri Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Oğuzhan Yıldızhan ve Özgürhan Yıldızhan’ın konkordato talebi reddedildi.

10 Eylül 2026’da görülen duruşmada mahkeme, şirket ve iki davacının konkordato talebini kabul etmedi. Kararla birlikte daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirler de kaldırıldı.

Dosyada alacaklı olarak yer alan taraflar arasında çok sayıda şirket ve banka da bulunuyor. Akbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası ve Koç Finansman’ın yanı sıra Altınözek Yapı Malzemeleri, Can Yer Döşemeleri, Fıscher Metal, Kentçim Çimento, Mutlan Mobilya, Oktaş Yapı ve Ulusal Faktoring de dosyada yer aldı. Kadirhan Özalp ve Zafer Turan da alacaklı taraflar arasında bulunuyor.

Konkordato komiserinin görevi sona erdi

Mahkeme, konkordato komiseri Levent Gençyürek’in görevine de son verdi. Kararın ilgili yerlere bildirilmesine ve ilan edilmesine de karar verildi. Ayrıca her bir davacı yönünden eksik kalan 116,60 liralık harcın tamamlanması istendi.

Karar henüz kesinleşmedi

Mahkemenin verdiği karar için istinaf yolu açık. Borçlu davacılar, kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusu yapabilecek. İtiraz eden alacaklılar açısından ise 2 haftalık süre kararın ilanıyla başlayacak.

Dava kapsamında yapılan masrafların da davacılar üzerinde bırakılmasına karar verildi.