Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanlığı ile eski İl Başkanı Çağatay Güç arasında bu kez parti adına satın alınan cep telefonu nedeniyle hukuki süreç gündeme geldi. İl başkanlığı, Güç ve Eren Samet Öztürk hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun merkezinde, parti adına satın alındığı belirtilen iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu ile beraberindeki aksesuarlar yer aldı. CHP İzmir İl Başkanlığı, cihazların Güç’ün il başkanlığı görevinin sona ermesinin ardından partiye teslim edilmediğini öne sürdü. Suç duyurusu dilekçesinde yer alan bilgilere göre telefon ve aksesuarları, 22 Kasım 2025 tarihli e-Arşiv faturasıyla Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’den satın alındı.

Faturada bir adet iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu, dayanıklı ekran koruma, Apple 20W USB-C güç adaptörü ve manyetik şeffaf kılıf bulunduğu belirtildi. Söz konusu ürünlerin toplam bedelinin 123 bin 27 lira 99 kuruş olduğu ifade edildi. Dilekçede faturanın doğrudan “Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı” adına düzenlendiği vurgulandı. Dilekçede ayrıca telefonun, il başkanlığı görevinin gerektirdiği kurumsal ve temsili faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Çağatay Güç’ün kullanımına tahsis edildiği belirtildi.

İl başkanlığı, Güç’ün görev süresinin sona ermesinin ardından cihazın partiye iade edilmediğini öne sürerek konuya ilişkin hukuki işlem başlattı.

Çağatay Güç: “Konu bizim için kapandı"

Suç duyurusuyla ilgili açıklama yapan Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Konu bizim için kapandı. Muhasebe kayıtlarında belli. 2025 yılı denetimleri genel merkez tarafından yapıldı. Haber olsun diye ortaya çıkarılmış bir konu. O dönemde mali anlamda yüz binlerce lira harcadık, emek verdik. Bunların önemi yok. Bu defteri kapattık. CHP ayrı bir partidir. Onunla ilgili açıklama yapmayacağım.”

Ne olmuştu?

CHP İzmir İl Başkanlığı, Çağatay Güç’ün il başkanlığı döneminde parti adına satın alınan iPhone 17 Pro Max ve aksesuarlarının, görev değişikliğinin ardından partiye teslim edilmediğini öne sürdü.

22 Kasım 2025 tarihli faturaya göre toplam 123 bin 27 lira 99 kuruş tutarındaki telefon ve aksesuarların CHP İzmir İl Başkanlığı adına satın alındığı belirtildi. İl başkanlığı, söz konusu ürünlerin partiye ait demirbaş olduğunu savunarak Çağatay Güç ve Eren Samet Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güç ise açıklamasında, konunun 2025 yılı denetimlerinde ele alındığını ve kendileri açısından kapandığını ifade etti.