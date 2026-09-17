Merve Turan / Son Mühür - İzmir Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında kent genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerin takvimini kamuoyuna duyurdu. Anma programı, 18 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı ile Konak Atatürk Meydanı arasında düzenlenecek olan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" ile başlayacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni

Resmi törenler ise 19 Eylül Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.30 ile 10.00 arasında yapılacak çelenk sunumuyla devam edecek. Törne; İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Derneği, Şehit Polis Aileleri Derneği ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği katılarak çelenk sunacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla tamamlanacak.