Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri İZULAŞ, İZELMAN, ESHOT ve Grand Plaza’daki sermaye işlemleri Eylül ayı meclis gündemine taşınmıştı. Şirketlerdeki belediye sermaye paylarının korunmasına yönelik dört ayrı önerge, acil kaydıyla ilgili komisyonlara sevk edilmişti.

İZULAŞ’a 5 milyarlık sermaye artışı

İZULAŞ A.Ş.’nin 3 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda sermaye artışı kararı alındı. Söz konusu karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZULAŞ’taki sermaye payının korunabilmesi için 5 milyar 57 milyon 536 bin TL’lik rüçhan hakkının kullanılmasına yönelik önerge komisyonlardan oybirliği ile geçti.

İZULAŞ’ın ESHOT’taki sermaye payı 964 milyona çıktı

Bir başka sermaye arttırımı yine İZULAŞ için geldi. ESHOT’un İZULAŞ içerisindeki 423 milyon 408 bin TL olan sermaye payının, 540 milyon 672 bin TL’lik rüçhan hakkının kullanılmasıyla 964 milyon 80 bin TL’ye çıkarılacak. Önerge komisyonlardan oybirliği ile geçti.

İZELMAN''a 1 milyar 345 miyonluk sermaye artışı

Belediyenin bir diğer iştiraki İZELMAN A.Ş.’de de sermaye artışı gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketteki sermaye payının korunması amacıyla 1 milyar 345 milyon 845 bin 10 TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışı komisyonlardan oybirliği ile geçti.

GRANDPLAZA’ya 235 milyonluk sermaye artıırımı



Grandplaza’nın 685 milyon 162 bin TL’den öncelikle 470 milyon azaltılması ve eş zamanlı olarak 470 milyon sermaye arttırımı yapılmak suretiyle 685 milyon 162 bin 703 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Şirket içerisindeki sermaye payının korunması için payına düşen yüzde 50’sine tekabül eden 235 milyon TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışı yapılmasına ilişkin önerge komisyonlardan oybirliği ile geçti. 4 gündem maddesi bugün mecliste yeniden görüşülecek