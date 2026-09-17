İzmir'in Menemen ilçesinde 14 Şubat 2021'de meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin yargı süreci tamamlandı. Esentepe Caddesi'nde Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük (31) yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Pala tutuklandı. Bilirkişi raporunda Pala'nın takip mesafesini korumadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu incelemesinde ise Pala’nın kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

100 bin lira kefaletle tahliye edildi

Dava süreci Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlarken, hakim dosyanın 'Olası kastla öldürme' suç kapsamına girmesi sebebiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılama devam ederken, sanık avukatının başvurusu üzerine Pala, 8 Ekim 2021’de 100 bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kanında bulunan maddeler yeşil reçeteli çıktı

Yargılama sırasında savunma yapan Pala, psikolojik tedavi gördüğünü ve kanındaki maddelerin ilaç kaynaklı olduğunu iddia etti. Ancak Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden gelen raporda, kanda bulunan pregabalin ve tramadol maddelerinin yeşil reçeteye tabi olduğu, reçetesiz kullanımının ise keyif ve uyuşturucu amaçlı değerlendirildiği mahkemeye bildirildi.

Yerel mahkeme 17,5 yıl ceza verdi

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı önce 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun işleniş şekli nedeniyle ceza 21 yıla indirildi. Ardından sanığın duruşmalara katılımı ve pişmanlık beyanı göz önüne alınarak cezada indirim yapıldı ve 17,5 yıl hapis cezası verildi.

İstinaf cezayı 6 yıl 3 aya düşürdü

Karara yapılan itirazlar üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak sanığı kendisi yargıladı. Suçu 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' olarak değerlendiren Ceza Dairesi, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sabıkasız geçmişi, duruşmadaki davranışları ve geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçesiyle ceza oy çokluğuyla 6 yıl 3 aya indirildi. Pala'nın ehliyetine de 2,5 yıl süreyle el konuldu.

Yargıtay kararı son olarak onadı

İstinaf kararının da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. İncelemeyi tamamlayan Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, mahkeme sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını, delillerin ve savunmaların gerekçeli kararda eksiksiz tartışıldığını belirtti. Temyiz itirazlarını reddeden daire, Türkay Pala’ya verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.