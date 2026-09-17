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Baskının ardından gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürülen S.T., ifade ve kimlik doğrulama işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Adresin kesinleşmesiyle birlikte operasyon için harekete geçildi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskında kaçmaya fırsat bulamayan S.T. gözaltına alındı.

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Hükümlünün izini adım adım takip eden jandarma ekipleri, S.T.’nin Çiğli’ye bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamette gizlendiğini tespit etti.

Yapılan kayıt incelemelerinde S.T.'nin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği teknik ve fiziki takip sonucunda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren 48 yaşındaki S.T.’nin bölgede saklandığı öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, kent genelinde aranan terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde uzun zamandır izi sürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü, jandarmanın düzenlediği nokta operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

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