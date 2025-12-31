Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılına girerken sosyal belediyecilik anlayışını bir kez daha sahaya taşıdı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan yeni yıl pastaları, kentin dört bir yanında dağıtılmaya başlandı.

Sosyal yardım kayıtlı haneler için özel üretim

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, Sosyal Yardım Takip Sistemi’ne kayıtlı haneler için İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde hizmet veren aşevinde 3 bin 20 adet yeni yıl pastası üretildi. Pastalar, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kutulardan başkanın yeni yıl mesajı çıktı

Dağıtımı yapılan pastaların her birinin içinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kaleme aldığı yeni yıl mesajı da yer aldı. Mesajda, dayanışma, komşuluk ve birlikte olma vurgusu öne çıktı.

“Çocukları mutlu etmek en büyük motivasyonumuz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde pasta ustası olarak görev yapan Kadir Kuşku, yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ancak ortaya çıkan mutluluğun tüm yorgunluğu unutturduğunu söyledi. Kuşku, geçtiğimiz yıl 2025 pasta ürettiklerini, bu yıl ise gelen talepler doğrultusunda sayının 3 bin 20’ye çıkarıldığını belirtti.

Hijyen ve lezzet konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Kuşku, bu çalışmanın Başkan Tugay’ın göreve gelmesinin ardından başlatıldığını ve her yıl sürdürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Dayanışma mesajı sahada karşılık buldu

Pasta dağıtım ekibinde görev alan sosyal hizmet uzmanı İrem Ergut ise çalışmanın yalnızca bir ikramdan ibaret olmadığını söyledi. Yeni yıla girerken çocukların umutla gülümsemesinin çok kıymetli olduğunu belirten Ergut, her evde küçük de olsa bir sevinç oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

“Kimse yalnız değil” vurgusu

Dağıtım sürecinde ailelerle birebir temas kuran ekipler, yeni yıl öncesinde dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefledi. Çocukların yeni yıla mutlu bir anıyla girmesinin, sosyal hizmet çalışmalarının en önemli çıktılarından biri olduğu vurgulandı.

Başkan Tugay’dan 2026 mesajı: “Tatlı bir başlangıç”

Pastalarla birlikte iletilen yeni yıl mesajında Başkan Cemil Tugay, geride kalan yılın paylaşılan anılarla anlam kazandığını belirtti. Mesajda, yeni yıl pastasının yalnızca bir ikram değil; dostluğun, komşuluğun ve dayanışmanın simgesi olduğu ifade edildi.

Sosyal belediyeciliğin simgesi oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik yeni yıl pastası sürprizi, kentte sosyal dayanışmanın güçlendiği örnek uygulamalardan biri olarak öne çıktı. Çalışmayla birlikte binlerce çocuk, 2026’ya tatlı bir anıyla girdi.