Son Mühür- Buca Belediyesi, 2026 yılının ilk meclis oturumunu 6 Ocak’ta gerçekleştirecek. Toplantının gündeminde, belediyenin yetki ve sorumlulukları kapsamında oluşan giderlerin karşılanması amacıyla 375 milyon 800 bin TL’lik kredi kullanımı için Belediye Başkanı Görkem Duman’a yetki verilmesi önergesi bulunuyor.

Borçlanma Önergesi ve Mevzuat Dayanağı

Önergeye göre, borçlanma işlemlerinde genel kredi sözleşmesinin imzalanması, teminat ve ipotek işlemleri ile tüm yasal süreçlerin yürütülmesi için Başkan Duman’a yetki verilmesi talep ediliyor

Önergeye göre, 375 milyon 800 bin TL’lik kredi, yüzde on sınırını aşmayan bir borçlanma olarak planlanıyor.

Borçlanma Limiti Hesaplama Yöntemi

Genelgeye göre, Ocak-Mayıs döneminde yapılacak borçlanmalarda limit hesabı, iki yıl önceki bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranıyla artırılması ve önceki yıl ile mevcut yıla tekabül eden tutar üzerinden yapılacak. Bu yöntemle, belediyenin yetki ve sorumlulukları kapsamında ortaya çıkan giderler için faiz dahil 375.800.000 TL kredi kullanılması planlanıyor.

İlgili önerge şu şekilde;

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinin e) bendinde “ Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denilmektedir. T.C çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı yerel yönetimler genel müdürlüğünün E-14399437-010.06.02-11758823 sayılı ve 12.02.2025 tarihli borçlanma işlemleri hakkında 2025/2 sayılı genelge de “ 1.borçlanma limitini hesaplama yöntemi: Belediyeler ve bağlı kuruluşların bütçeleri, izleyen yılın mayıs ayında kesinleştiğinden Ocak-Mayıs (bütçenin kesinleşme tarihine kadar) döneminde yapılacak borçlanmalarda, borçlanma limiti hesaplanırken; 2 yıl önceki bütçe gelir kesin hesap cetvelindeki “net tahsilat” miktarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılarak, önce bir önceki yıla daha sonra mevcut yıla tekabül eden tutar. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (d) bendine ve anılan genelgeye istinaden Belediyemizin yetki ve sorumlulukları dâhilinde ki iş ve işlemlerden dolayı oluşan giderlerin 3/6 karşılanması amacıyla yurtiçi bankalardan aynı kanunun 68. Maddesinin (e) bendinde belirtilen yüzde on sınırını aşmayan tutar olan faiz dâhil 375.800.000 TL kredi kullanılmasına, borçlanma işlemlerini gerçekleştirmek için başta genel kredi sözleşmesinin imzalanması, teminat alma ve gösterme, ipotek gösterme, Fer’i ve benzeri tüm yasal işlemlerin yürütülmesi ve yerine getirilmesi için Belediye Başkanı Görkem DUMAN’ a yetki verilmesi istemine dair önerge”