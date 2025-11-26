Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ ilçesindeki kırsal mahalleleri ziyaret ederek hem üreticilerle hem de ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Tugay, bölgedeki beş köyü ilçe merkezine bağlayacak olan 5,5 kilometrelik ova yolunun en geç bir ay içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağı müjdesini verdi. Ziyaret sırasında tarımsal üretimin ve kırsal turizmin desteklenmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü desteği sağlayacağını taahhüt etti.

Hizmet alanları ve yatırımlar incelendi

Başkan Dr. Cemil Tugay, Beydağ programı kapsamında kapsamlı bir saha incelemesi gerçekleştirdi. Erikli ve Karaoba mahallelerinde yurttaşlarla ve çiftçilerle buluşan Tugay, devam eden belediye yatırımlarına dair incelemelerde bulundu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki hizmet noktalarını gezdi. Başkan Tugay'a bu programda Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Halit Çelik ve İsmail Mutaf, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

Erikli'de kırsal turizm için planlama mesaisi

Beydağ programına ilk olarak Erikli Mahallesi'nden başlayan Başkan Tugay, köyün doğal güzellikleri içinde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Erikli Muhtarı Burhanettin Uslu ve mahalle halkının talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Başkan Tugay, Erikli'de mevcut tarımsal faaliyetlere ek olarak kırsal turizmin geliştirilmesi amacıyla atılacak adımların planlamasını yaptı ve özellikle üretici kadınlarla görüş alışverişinde bulundu.

Hizmet noktaları ve sanayi kuruluşunda incelemeler

Erikli ziyaretinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesine geçen Başkan Tugay, burada İZSU Genel Müdürlüğü'ne ait hizmet birimlerini ve İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hizmet alanlarını denetledi. Bu birimlerin ilçe ve çevreye daha etkin hizmet sunabilmesi amacıyla Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile birlikte hizmet optimizasyonu üzerine planlamalar yapıldı. Tugay, daha sonra sanayi sitesinde ilçenin önemli bir sanayi gücü haline gelen zincir üretim tesisini de ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Beş mahalleyi bağlayacak yol için kesin tarih verildi

Başkan Tugay, sanayi bölgesindeki temaslarının ardından Karaoba Mahallesi'ne geçerek, çevre kırsal mahallelerden gelen vatandaşların katıldığı geniş bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Beydağlıların isteklerini dinleyen ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi sunan Başkan Tugay, bölgedeki Karaoba, Kurudere, Bakırköy, Eğridere ve Yeşiltepe mahallelerini ilçe merkezine bağlayacak olan 5,5 kilometrelik ova yolu projesinin tamamlanma müjdesini verdi. "Gelirken yerinde incelemelerimizi yaptık. 15 gün içinde yapımına başlıyoruz ve bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bu yolu tamamlamış olacağız" diyen Tugay, bu yolun gelecekte Kiraz ilçesine kadar uzatılmasını da planladıklarını ekledi. Ayrıca, mahalle halkının önemli bir talebi olan düğün alanının düzenlenmesi konusunda da yardımcı olacaklarını ve üreticilere ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"Gençlerin kalması için imkanları artıracağız" mesajı

Başkan Tugay, bölgede gelir getirici faaliyetlerin ve sosyal imkanların artırılması için Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluklarını yerine getireceğini vurguladı. "Beydağ, sahip olduğu güzelliklerle hak ettiği değeri bulması için çalışacağız. Gençlerimizin doğup büyüdükleri yerleri terk etmemeleri, iş sahibi olmaları ve üreticilerimizin emeklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi temel arzumuzdur" dedi. Ekonomik zorluklara rağmen tüm imkanları en iyi şekilde kullanarak 30 ilçeye ve bin 296 mahalleye en iyi hizmeti ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Tugay, "Bu dönem kötü bir dönem olmayacak. Biz her zaman yanınızdayız. Her ne yapacaksak birlikte yapabiliriz. Ne siz bizi yalnız bırakın ne de biz sizi yalnız bırakalım" diyerek halkla dayanışma mesajı verdi. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise ziyaret ve ilçeye yapılan katkılar nedeniyle Başkan Tugay'a teşekkürlerini sundu.