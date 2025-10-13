Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri, İzmir’de çevre dostu yeni bir ulaşım alternatifi olarak hayata geçirilmesi planlanan “Bisiklet Taksi” uygulaması oldu.

UKOME’den Onay: “Bisiklet Taksi” Sistemi Meclis Gündeminde

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nun 2025/615 sayılı kararıyla uygun görülen “Bisiklet Taksi ile Yolcu Taşımacılığı” sistemi, meclis gündemine taşındı. Karar doğrultusunda, kent genelinde “Bisiklet Taksi İşletmeciliği Devir Sözleşmesi” kapsamında yeni bir toplu taşıma türü devreye alınacak.

Meclis üyeleri, önergeyi ulaşım ve esnaf komisyonlarına sevk etti. Komisyonlarda yapılacak değerlendirmelerin ardından, sistemin uygulamaya geçeceği tarih ve kapsam netleşecek.

Tugay: “Londra ve Milano’da Var”

Toplantıda gündem maddesi hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uygulamanın Avrupa’daki örneklerinden ilham aldığını belirtti. Tugay, “Londra, Milano gibi şehirlerde buna benzer bisiklet taksi uygulamaları var. Şehrin belli bölgelerinde özellikle turistlerin çevreyi izlemelerini sağlayan bir ulaşım şekli bu. Taksiler elektrikli olacak, muhtemelen sezonluk olarak kullanılacak,” dedi.

“Egzozsuz, Çevreci ve Turistik Bir Deneyim”

Tugay, bisiklet taksilerin temel amacının çevreye duyarlı bir ulaşım modeli oluşturmak olduğunu vurguladı:

“En temel amaç, şehre egzozuyla havayı kirletmeyen ve turistler için keyifli bir gezi imkânı sunan bir ulaşım alternatifi yaratmak. Bu proje, aynı zamanda İzmir’in turistik bölgelerinde çevre dostu ulaşımı teşvik edecek.”

“Hassasiyete Saygı Duyuyorum Ama Bir Ölçüde”

Bisiklet taksilerin şehir trafiği ve mevcut ulaşım esnafı üzerindeki etkisine ilişkin eleştiriler de gündeme geldi. Başkan Tugay, bu konuda,

“Gösterilen hassasiyete bir ölçüye kadar saygı duyuyorum, ama bir ölçüden sonra saygı duymuyorum. İzmir gibi bir şehirde yenilikçi ve çevreci ulaşım alternatiflerini konuşmamız gerekiyor,” ifadelerini kullandı.