Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkılmasına karar verilen ancak kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda güçlendirilmesi amacıyla çalışma yürütülen Çankaya Çok Katlı Otoparkı için yeniden yıkım kararı verdi.

Büyükşehir yıkım kararının nedenlerini açıklarken güçlendirmenin mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada otoparkın yıkımının ardından yeniden bir otopark inşa edilmeyeceği belirtildi.

AK Parti cephesi yıkım kararına tepki gösterip, ‘güçlendirme’ çağrısı yaptı ancak tartışmalı karar bugün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ilk oturumunda konuşuldu.

TUGAY'DAN ÇAĞRI: YAPABİLİYORSA YAPSINLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Biz bununla ilgili bir açıklama yaptık. Ama bu yapı ile ilgili riskli yapı kararı 2021 yılında alınıyor. 7 ocak 2021 yılında da şerh düşülüyor. Bu yapının riskli olduğuna dair tapuya şerh düşülüyor. Gündemde o tarihten beri var. Bu yapının sahibi Büyükşehir Belediyesi imiş gibi konuşuyor ya Büyükşehir ortağı. Muhattabı neden Büyükşehir Belediyesi alınıyor sormak istedim. Bu yapının üzerine oturduğu alan 3. Derece arkeolojik bir sit alanı. Bura ile ilgili yapacağınız her şeyde kurulun onayına ihtiyaç duyuluyor. Planda otopark alanı olmayan bir yerde riskli yapı olduğu da kesinleşmesi bir binadan bahsediyoruz. Sizin yerinizde olsam vakıflar genel müdürlüğüne ve ziraat bankasına da sorarım. Bu kurumlar da buranın sahibi. Bir tane blokta risk yokmuş da 3 tanesinde risk varmış gibi kafa karıştırıcı bilgiler var. 91 taşıyıcı kolondan 81 tanesi riskli bulunmuş. C blokta yani otoparkın çıkış olduğu blokta daha fazla risk var. Bununla ilgili proje hazırlanırken SİT kuruluna başvuruluyor. Buranın altında tarihi yapı çıkarsa güçlendirme yapamazsınız diye başta söyleniyorlar. Orada bir şey çıkmama ihtimalini düşünüyor musunuz? Bana mantıklı gelmiyor. Burayı güçlendirme yaparsak nasıl bir maaliyet çıkar noktasında ise güçlendirdiğiniz zaman yüzde 35 civarında kapasite kaybı çıkıyor. Güçlendirme için kabul edilebilir yüzde 40’ıdır. Daha fazlasını geçmemesi lazım. Yapılan hesaplamalarla yapım maaliyeti ise yüzde 42. Buranın arkeolojik sit alanında olması, kapasitesi düşmesi vs. nedenlerle fizibilite olmadığı anlaşıldı. Biz buraya İzBB adına yaklaşık 500 milyon lira harcayıp kurumuzu açısından doğru yöntem olarak görmüyoruz. Lütfen ziraat bankası ve vakıflar genel müdürlüğü bunu üstlensin. Devletin kurumu. Bizden daha zenginler. Biz kesinlikle itiraaz etmiyoruz Yapabiliyorlarsa yapsınlar. Yıkımla ilgili resmi yazılar geliyor. Bu talimatlar devletin makamlarından geldiğini biliniz” dedi.