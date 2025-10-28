İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi ve ilkokul kademelerindeki öğrencilerin temel ahlaki ve insani değerleri etkileşimli yöntemlerle içselleştirmesi amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda titizlikle hazırlanan "Arif ve Bilge ile Değerler Eğitimi" projesi, çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumları içeren senaryolarla eğitim sistemine yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.

Etkileşimli senaryolarla on temel değer aktarılıyor

Projenin merkezinde, öğrencilerin kolaylıkla benimseyebileceği ve özdeşleşebileceği Arif ve Bilge adlı iki karakter bulunuyor. Geliştirilen bu özel etkileşimli senaryolar sayesinde, minik öğrencilerin soyut kavramlar yerine somut günlük yaşam örnekleri üzerinden temel değerleri öğrenmeleri hedefleniyor. Konak ilçesindeki okullarda uygulanmaya başlanan bu eğitim metodu, çocukların sadece bilgi edinmesini değil, aynı zamanda bu bilgileri karakterlerine yansıtarak davranış biçimi haline getirmesini amaçlıyor.

Sorumluluktan vatanseverliğe kapsamlı içerik

"Arif ve Bilge ile Değerler Eğitimi" projesinin odaklandığı temel değerler listesi oldukça kapsamlı. Proje ile öğrencilerin; adalet, çalışkanlık, dostluk, dürüstlük, merhamet, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk ve vatanseverlik gibi on farklı değeri derinlemesine anlamaları ve bu değerleri yaşam biçimi olarak benimsemeleri amaçlanıyor. Bu değerlerin okul öncesinden başlayarak ilkokul seviyesine kadar kademeli bir şekilde işlenmesi, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine güçlü bir katkı sağlamayı hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, projenin geleneksel değerler eğitiminden farklı olarak, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden, eğlenceli ve akılda kalıcı bir öğrenme ortamı sunduğu belirtildi. Projenin başarılı sonuçlar vermesi durumunda, ilerleyen süreçte İzmir genelindeki diğer ilçelere de yaygınlaştırılabileceği öngörülüyor. Böylece İzmir, geleceğin nesillerini sadece akademik açıdan değil, aynı zamanda sağlam ahlaki değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirme yolunda önemli bir adım atmış oldu. Projenin uzun vadede öğrencilerin sosyal becerilerini ve toplumsal uyumunu artırması bekleniyor.