Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti Karabağlar Belediyesi iştiraki Karbel AŞ’ye ait olan akaryakıt istasyonunun ruhsat iptali süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yayımladı. Karabağlar ilçesi 931 parselde faaliyet gösteren işletmeye dair mahkeme tarafından verilen iptal kararı sonrası, belediyenin yasal prosedürleri titizlikle yürüttüğü ve hukuki süreçlerin devam ettiği vurgulandı.

Yargı süreci ve ilk derece mahkemesi kararı

Söz konusu uyuşmazlığın temelini, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatına karşı açılan dava oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile müdahil sıfatıyla Karbel AŞ’nin davalı tarafta yer aldığı hukuki süreçte, idare tarafından tüm savunmalar yasal takvim içerisinde mahkemeye ibraz edildi. Yapılan yargılama neticesinde, ilk derece mahkemesi ilgili akaryakıt istasyonunun ruhsatının iptal edilmesine hükmetti.

Hukuki mücadele istinaf hattına taşındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel mahkemenin tesis ettiği karara karşı hukuki haklarını savunmak amacıyla vakit kaybetmeden harekete geçti. Belediyenin hukuk birimleri tarafından hazırlanan ve 26 Şubat 2026 tarihinde sunulan dilekçe ile dosya istinaf mahkemesine taşındı. Bu başvuru kapsamında, kararın uygulanmasının telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle "yürütmenin durdurulması" talebinde bulunulduğu bildirildi. Belediye yönetimi, bir üst mahkemeden gelecek kararı beklerken hak kaybı yaşanmaması adına tüm enstrümanları etkin şekilde kullandıklarını ifade etti.

2577 sayılı kanun gereği zorunlu uygulama

Hukuki itiraz süreci bir koldan devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi yürürlükteki mevzuat hükümlerini de harfiyen yerine getiriyor. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesi, mahkeme kararlarının idare tarafından en geç 30 gün içerisinde uygulanmasını amir hüküm olarak kabul ediyor. Bu yasal zorunluluk doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından alınan kararla ruhsat iptal süreci fiilen başlatıldı. Belediye yetkilileri, yargı bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılıkları gereği, mahkeme ilamını kanuni süresi içerisinde hayata geçirdiklerini belirtti.

Kamuoyunu bilgilendirme ve şeffaflık vurgusu

Konunun hassasiyeti ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan açıklamada, sürecin hem hukuki itiraz hem de yasal uygulama boyutunun eş zamanlı yürütüldüğüne dikkat çekildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yargı kararının gereğini zorunlu olarak yerine getirirken, diğer taraftan istinaf yoluyla hak arama mücadelesini sürdürüyor.