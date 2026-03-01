Çamaşır makineleri hayatı kolaylaştırıyor. Ama o, her şeyi yıkayacak diye bir kural yok. Uzmanlar, bazı eşyaların makineye atılmasının ciddi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Yanlış yıkama hem tamburu hem motoru zorluyor. Üstelik kıyafet de kullanılmaz hale gelebiliyor.

Aşağıdaki 7 eşya özellikle riskli görülüyor.

Sütyenler özellikle balenli modeller risk taşıyor

Balenli sütyenler yıkama sırasında formunu kaybedebiliyor. Teller yerinden çıkabiliyor ve tambura zarar verebiliyor. Hatta makinenin içine kaçtığı durumlar bile yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin elde yıkanmasını ya da özel yıkama torbası kullanılmasını öneriyor.

Deri ürünler makinede bozuluyor

Deri ceket, pantolon ya da etek makineye atıldığında çatlayabiliyor, sertleşebiliyor ve formunu kaybediyor. Bir kere zarar gördüğünde geri dönüşü zor oluyor. Bu nedenle deri ürünlerin kuru temizlemeye verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ağır battaniye ve yorganlar tamburu zorluyor

Makinenin kapasitesinden fazla ağırlık, tamburun dengesini bozabiliyor. Bu da motorun zorlanmasına neden oluyor. Özellikle büyük hacimli battaniye ve yorganların endüstriyel makinelerde yıkanması tavsiye ediliyor. Aksi halde arıza kaçınılmaz olabiliyor.

Sert tabanlı ayakkabılar tehlike yaratabiliyor

Bazı spor ayakkabılar uygun programda yıkanabiliyor. Ancak sert tabanlı ya da topuklu ayakkabılar tambura zarar verebiliyor. Ayrıca yapıştırıcı kısımlar makinede çözülebiliyor. Sonuçta hem ayakkabı hem makine zarar görüyor.

Cepler kontrol edilmezse masraf çıkabiliyor

Bozuk para, anahtar ya da toka gibi küçük metal parçalar makinenin filtresini tıkayabiliyor. Tambura da zarar verebiliyor. Yıkama öncesi ceplerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bu basit adım çoğu sorunun önüne geçiyor.

Kimyasal kalıntılı bezler risk oluşturuyor

Benzin, tiner ya da yağ çözücü gibi maddelere maruz kalmış bezler makinede yıkandığında tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tür ürünlerin kesinlikle makineye atılmaması gerektiği belirtiliyor.

Hafızalı sünger ürünler parçalanabiliyor

Memory foam yastıklar ve benzeri hafızalı sünger ürünler makinede parçalanabiliyor. Hem ürünün yapısı bozuluyor hem de makine zarar görebiliyor. Bu ürünler için makine uygun bir secenek değil.

Makineyi korumak kullanıcının elinde

Uzmanlar, her eşyanın makineye uygun olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Hassas ürünlerde elde yıkama, bazı özel parçalar için ise kuru temizleme en güvenli yol olarak gösteriliyor. Küçük bir dikkatsizlik bazen büyük bir arızaya neden olabiliyor.