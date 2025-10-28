Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları, ulusal yeterlik kurulu değerlendirmelerinde başarı sağlayarak uzmanlık eğitimi yeterlilik belgeleri aldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Kaliteyi kurum kültürü haline getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Akademik başarı tescil edildi

Tıp eğitiminde Türkiye’nin öncü kurumları arasında yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF), uzmanlık eğitimindeki kalitesini bir kez daha belgeledi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu değerlendirmesi sonucunda 2030 yılına; Nükleer Tıp Anabilim Dalı ise Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu kararıyla 2029 yılına kadar geçerli “Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazandı.

“Kaliteyi kurum kültürü haline getirdik”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tıp fakültesinin yalnızca sunduğu sağlık hizmetleri ile değil, eğitim kalitesiyle de örnek olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Ege Üniversitesi olarak kalite ve akreditasyon süreçlerine büyük önem veriyoruz. Kaliteyi kurumsal bir kültür haline getirdik. Tıp Fakültemiz, hem modern sağlık altyapısı hem de akademik yetkinliği ile lisans ve uzmanlık eğitimindeki başarısını sürdürüyor. Bu belgeler, üniversitemizin evrensel standartlarda hekim yetiştirme kararlılığının göstergesidir.”

“Uzman hekimler yetiştirmeye devam edeceğiz”

Prof. Dr. Budak, emeği geçen akademik kadroya teşekkür ederek, “Tescillenen birimlerimizin nitelikli ve yetkin uzman hekimler yetiştirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Devrim Bozkurt ve tüm akademik-idari personelimizi kutluyorum” dedi.