Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZTARIM A.Ş.’nin eski Genel Müdürü Murat Onkardeşler, yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Onkardeşler’in bugün Bayraklı Adliyesi’nde savcılık ifadesi vermesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, gözaltının arka planında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın talimatıyla hazırlanan teftiş raporlarının etkili olduğu öne sürüldü. Aynı durum, daha önce belediyenin bir diğer iştiraki olan İZBETON’daki gözaltı sürecinde de gündeme gelmişti.

Savcılıktan resmi açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak detayları paylaştı. Açıklamada, iki ayrı “Edimin İfasına Fesat Karıştırma” suçuna ilişkin soruşturmanın birleştirilerek yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM A.Ş.’de gerçekleştirilen bir yapım ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan tevdi raporu ile Konak Belediyesi’nde Avrupa Birliği destekli SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında yapılan hizmet alımında usulsüzlük iddiasına ilişkin soruşturmalar birleştirilmiştir.”

Bu kapsamda İzmir ve Erzincan’da belirlenen adreslere 5 Kasım 2025’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların kimlikleri

Savcılığın açıkladığı isim listesi şöyle:

O.Ö. – Yüklenici firma Ahmet Akgül – Miraç Mühendislik Müş. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının kanuni temsilcisi

M.O. – Dönemin İZTARIM A.Ş. (eski adıyla BAYSAN A.Ş.) Genel Müdürü ve ihale yetkilisi

K.B.K. – Ar-Ge Müdürü ve ihale yetkilisi

D.K. – Belediye memuru

A.İ. – Belediye işçisi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli İzmir'de yakalanmış, diğer şüphelinin Erzincan'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.