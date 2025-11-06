Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların ve öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Marketlerde yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, raf ve kasa fiyatı uyumu ile hijyen koşulları ayrıntılı şekilde incelendi.

Okul kantinleri tek tek kontrol edildi

Zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde ilkokul ve lise kantinlerinde de denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması, hijyen standartlarının uygulanması ve yasal mevzuata uyum konuları hassasiyetle değerlendirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

“Gıda güvenliği önceliğimiz”

Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamada, toplum sağlığını korumaya yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenli gıdaya ulaşması önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilçemiz genelinde yürütülen kontroller artarak devam edecektir.”