İzmir’de kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle bir süredir firari olarak aranan iki kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan 23 yıl 20 gün hapis cezası bulunan Ş.Y’nin Konak’ta bir adreste saklandığını tespit etti. Belirlenen noktaya yapılan ani baskında hükümlü herhangi bir olaya meydan verilmeden gözaltına alındı.

Motosikletli Polis Timleri enseledi

Kent genelindeki asayiş denetimlerini sürdüren Motosikletli Polis Timleri ise uygulama sırasında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 16 yıl 11 ay 2 gün hapis cezasıyla aranan Ş.C.Y’yi yakaladı. İşlemleri tamamlanan her iki hükümlü, emniyetten çıkarılarak ceza infaz kurumuna gönderildi.