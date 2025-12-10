İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, şehirdeki korsan taşımacılıkla mücadeleyi bir adım öteye taşıyan yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. İzmir'in dört bir yanını kapsayan bu kampanya çerçevesinde, vatandaşlara yönelik net bir mesaj içeren afişler asıldı. Afişlerde, "Korsan kullanma, taksi kullan, suça ortak olma" ifadeleri yer alıyor.

Korsana karşı ilk karşı reklam kampanyası İzmir'den

Başkan Erkan Özkan, hayata geçirdikleri bu çalışmanın Türkiye genelinde bir ilk olma özelliğini taşıdığını vurguladı. Özkan, kampanyanın amacını şu sözlerle açıkladı: "Ülkemizde ilk defa, yasa dışı taşımacılığa (korsana) karşı doğrudan bir reklam ve bilinçlendirme kampanyası yürütüyoruz. İzmir'in her köşesindeki yurttaşlarımıza açık bir ileti gönderiyoruz: Korsan hizmeti kullanmak bir suçtur ve bu suça ortak olmamalısınız." Özkan, korsan taşımacılığa karşı en güçlü ve sistematik mücadelenin şu anda İzmir'den verildiğini belirterek, mücadele yöntemlerini detaylandırdı: "Esnafımızla alanda, yasal zeminde hukuk mercileriyle ve Ankara'da ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde korsana karşı topyekun bir savaş yürütüyoruz."

Sahada yoğun mesai: Esnafla birebir istişareler

Başkan Özkan, göreve geldikleri 1,5 yıllık süre zarfında sadece kamuoyu açıklamalarıyla yetinmediklerini, sahada da aktif ve yoğun bir çalışma temposu sergilediklerini dile getirdi. Esnafın nabzını tutmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Özkan, yapılan çalışmaları şöyle özetledi: "Görev süremiz boyunca odamızın gerçekleştirdiği tüm icraatları detaylandıran dergimizi bizzat durak durak gezerek esnafımıza ulaştırdık. Ayrıca farklı bölgelerde kahvaltılı istişare toplantıları düzenledik. Bu toplantılarda esnafımızla karşılıklı soru-cevap şeklinde bir iletişim kurarak sorunları ilk ağızdan dinledik ve çözüm yollarını ortak akılla belirledik. Bizim çalışma anlayışımız, sadece idari makamlarda değil, bizzat esnafımızın yanında, sahada olmayı gerektirir."