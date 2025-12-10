Son Mühür/ Osman Günden - Balçova Belediyesi ile İzmir Ticaret Borsası iş birliğinde düzenlenen zeytinyağı tadım etkinliği, Balçovalıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Ziraat Mühendisi Bilge Keykubat ve gastronomi alanının deneyimli ismi Şef Ahmet Güzelyağdöken’in konuşmacı olarak yer aldığı programa, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de katılarak destek verdi.

Başkan Yiğit: “Zeytinyağı bu coğrafyanın mirasıdır”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, zeytinyağının kent ve bölge için taşıdığı kültürel değeri vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bugün burada çok değerli bir buluşmaya ev sahipliği yaptık. Zeytinyağı sadece bir gıda ürünü değil; bu coğrafyanın tarihini, kültürünü ve emeğini temsil eden bir miras. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.”

İzmir’in zeytinyağı alanında büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Yiğit, bilimsel, kültürel ve gastronomik etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Bilge Keykubat: “Zeytinyağı doğru anlatılırsa büyük marka değeri yaratır”

Ziraat Mühendisi Bilge Keykubat, etkinliğin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek zeytinyağının Türkiye için taşıdığı marka değerine dikkat çekti: “Zeytinyağı doğru anlatıldığında bu ülkeye büyük bir marka değeri kazandırabilecek kültürel bir mirastır. Balçova Belediyesinin bu alana verdiği önem çok kıymetli.”

Keykubat, erken ve olgun hasat, soğuk sıkım, filtreli–filtresiz yağlar ile Riviera ve natürel sızma gibi teknik sınıflandırmaları anlatarak zeytinyağının bölgesel farklılıklarını aktardı.

Ahmet Güzelyağdöken: “Zeytinyağını tanımakta geç kaldık”

Etkinliğin konuk şefi Ahmet Güzelyağdöken, zeytinyağının tarihsel ve kültürel önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Zeytin insanlığın en eski dönemlerine uzanıyor ama biz hâlâ zeytinyağını tanımakta geç kalmış durumdayız. Ege ve Akdeniz kültürü için zeytinyağı vazgeçilmezdir.”

Güzelyağdöken, erken ve olgun hasat yağların mutfaktaki kullanım alanlarını anlatırken, Türkiye’nin dünyada “zeytinyağlılar” başlığıyla ayrı bir mutfak kategorisi bulunan tek ülke olduğuna dikkat çekti.

Sertifikalar takdim edildi

Etkinliğin sonunda Balçova Belediyesi, katkılarından dolayı Keykubat ve Güzelyağdöken’e teşekkür ederek katılım sertifikalarını takdim etti. Hem teknik hem de gastronomik açıdan zengin içerik sunan program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Balçova Belediyesi ile İzmir Ticaret Borsası, zeytinyağı kültürüne yönelik ortak çalışmaların artarak devam edeceğini duyurdu.