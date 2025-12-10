Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Gaziemir Belediyesi, iklim krizinin toprak üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve çevre bilincini küçük yaşlarda güçlendirmek amacıyla düzenlediği resim yarışmasının ikincisini gerçekleştirdi. “Toprak” temalı yarışmaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan eserler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Dizman Kayar, Resim Eğitmeni Çiçek Şahinkaya ve çevre mühendislerinden oluşan kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Duru Koray birinciliğe, Duru Arslan ikinciliğe, Cemre Karaoğlu üçüncülüğe layık görüldü.

56 eser belediye binasında sergilendi

Sonuçların açıklanmasının ardından yarışmaya katılan öğrencilerin hazırladığı 56 eser, Gaziemir Belediyesi Hizmet Binasının zemin katında açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Açılışa Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, yarışmacı çocuklar ve aileleri katıldı. Başkan Işık, dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim etti ve eserleri tek tek inceleyerek genç sanatçılarla sohbet etti.

Başkan Işık: “İklim krizine karşı zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz”

Açılış konuşmasında dünyayı tehdit eden çevre sorunlarına dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün ağırlaştığını söyledi: “Dünyada çok büyük sorunlar var. Bu sorunların başında çevre sorunları ve iklim krizi geliyor. Ancak çoğu zaman bunun farkında değiliz. Bilim insanları, yakın gelecekte ciddi bir gıda ve su kriziyle karşı karşıya kalacağımızı söylüyor. Evde, okulda, sokakta çevre bilinci aşılayarak bu süreci tersine çevirebiliriz.”

Orman yangınlarının artışına dikkat çeken Işık, suyun ve toprağın korunmasının zorunluluk haline geldiğini vurguladı: “Bir şişe suyu korumanın bile dünyaya nasıl bir katkı sağlayacağını düşünmek zorundayız. Çocuklarımızın gelecekte kuraklık ve susuzlukla karşılaşmasını istemiyoruz. Bu nedenle çevre bilincinin güçlendirilmesi çok önemli. Yarışmaya katılan çocuklarımızı ve onları destekleyen aileleri ile öğretmenlerini tebrik ediyorum.”