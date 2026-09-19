Son Mühür- Bornova Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmalrına tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda hareket eden Belediye kentsel üretim hamlelerini bir üst seviyeye taşıyarak Karacaoğlan ve Yunus Emre Kent Bostanları’nın açılışını gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören açılış törenine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, geçmiş dönem belediye başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.Açılış töreni kapsamında, Bornova tarımını ve üreticisini bilimsel yöntemlerle kalkındıracak kapsamlı "İş Birliği Protokolü" de vatandaşların huzurunda imzalandı. Protokole Başkan Ömer Eşki ile ZMO İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı imza attı.

Eşki: “Toprağa bilim ekeceğiz, refah biçeceğiz”

Gerçekleşen törende açılış konuşması yapan Başkan Eşki kentin toprağına, geleceğine ve insan onuruna kalıcı yatırımlar yaptıklarından bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Bornova'da sadece yollar, binalar inşa etmiyoruz; biz bu kentin toprağına, geleceğine ve insan onuruna kalıcı yatırımlar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bornova’da hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için üretim kanallarını açtık. İşte bu büyük vizyonun en değerli kalbi, Yakaköy’deki 20 dönümlük Dayanışma Tarlamızdır.

O toprağı boş bırakmadık; üniversite öğrencilerimizle, işçilerimizle, muhtarlarımızla omuz omuza verip tamamen doğal domates, biber ve patlıcan yetiştirdik. Oradan topladığımız tonlarca mahsulü Kent Marketlerimiz ve Kent Lokantalarımız aracılığıyla dar gelirli komşularımızın sofrasına ulaştırdık. Halkın toprağının bereketini yine halka aktardık.

Tarımdaki bu büyük başarımızı şimdi bir adım daha öteye taşıyoruz. Bornova; Altındağ, Işıkkent, Mevlana, Pınarbaşı, Rafetpaşa, EVKA-4, Doğanlar ve en son açtığımız kent bostanları ile toplamda 1160 üretim parseline ulaşmış, Türkiye’nin en çok kent bostanına sahip öncü belediyesidir. Amacımız dönem sonuna kadar tam 4 bin haneye ulaşmak.

Bugün Ziraat Mühendisleri Odası ile imzaladığımız bu protokol sayesinde bu dev üretim ağını tamamen bilimsel bir rehberlikle taçlandırıyoruz. Mühendislerimizin akademik gücüyle; coğrafi işaretli 'Bornova Kınalı Bamyası' ve 'Bornova Misket Üzümü' değerlerimizi koruyacak, 'Bornova Lalesi' tescil sürecini hızlandıracağız. Atalık tohumlarımızı koruyan Ekolojik Kent Tohum Merkezimizi odamızın teknik danışmanlığıyla daha da büyüteceğiz. Toprağa bilim ekeceğiz, tüm Bornova için refah biçeceğiz."

Sındır: “Tarımsal üretim bağımsızlık mücadelesidir”

Geçmiş dönem Bornova Belediye Başkanlığı yapmış, aynı zamanda kendisi de bir Ziraat Profesörü olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, törenin en anlamlı konuşmalarından birini yaparak vefa ve bilimin önemine dikkat çekti:

"Bir ziraat mühendisi, bir akademisyen ve bu kente hizmet etmiş eski bir belediye başkanı olarak bugün burada tarım adına, Bornova adına tarifsiz bir gurur yaşıyorum. Tarımsal üretim, bir ülkenin ve bir kentin bağımsızlık mücadelesidir. Sevgili Ömer Başkanımın Yakaköy’de yaktığı o dayanışma meşalesi ve mahallelerimizdeki kent bostanları, Bornova'da betonlaşmaya karşı toprağın kazandığı en güzel zaferdir.

Tarımı popülist yaklaşımlardan uzaklaştırıp Ziraat Mühendisleri Odası gibi akademik ve teknik bir çatı ile birleştirmek, tam anlamıyla bir devlet adamlığı ve vizyonerlik göstergesidir. Ziraat Mühendisleri Odası benim evimdir, Bornova Belediyesi ise aşkımdır. Bu iki köklü kurumun Bornova'nın kınalı bamyası, misket üzümü ve lalesi için el ele vermesi, toprağımızın geleceğini kurtaracaktır. Bornova'da tarım, bilimin şefkatli elleriyle yeniden canlanıyor. Bu vefayı, bu vizyonu kente kazandıran Ömer Eşki Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum."

Mahallelerden kent bostanlarına destek

Mahalle muhtarları da e kent bostanlarının ve Yakaköy projesinin mahalle kültürüne etkisini şu sözlerle özetledi:

"Bizim mahallelerimizde kent bostanları açılmadan önce komşularımız sadece binaların arasında sıkışıp kalmıştı. Bornova Belediyesi bize sadece ücretsiz fide, toprak ve su vermedi; bize birbirimizle paylaşmayı, toprağa dokunarak şifa bulmayı öğretti. Karacaoğlan’dan EVKA-4’e kadar kadınlarımız kendi elleriyle üretiyor, Yakaköy Dayanışma Tarlası’ndan gelen ürünler mahallelerimizdeki dar gelirli hanelerin mutfağına can suyu oluyor. Şimdi ziraat mühendislerimizin de mahallelerimize gelip bize bilimsel eğitimler vereceğini duymak heyecanımızı ikiye katladı. Bizlere bu imkanları sunan, sesimizi duyan ve bizi üretimin birer parçası yapan Belediye Başkanımız Ömer Eşki’ye mahallelerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."