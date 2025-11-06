İzmir, yargı camiasının en kritik başlıklarından biri olan Kadastro ve Orman Hukuku konusunda önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatlarıyla uyumu masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılışında Yargıtay Başkanı Kerkez’den birlik mesajı

Balçova’da bir otelde düzenlenen programda konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, bölge adliye mahkemelerindeki dosya yükünün giderek arttığını vurguladı.

Kerkez, dosya yoğunluğunun neden olduğu gecikmelerin vatandaş üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Dosyalar içinde boğuşuyoruz. Adalet Bakanlığımızın bu duruma çözüm üreteceğine inanıyoruz. Türkiye çapında aynı konudaki tüm kararların uyumlu olması yargıya olan güven açısından çok önemli.”

“En büyük etkiyi vatandaşımız çekiyor”

Kerkez, ilk derece mahkemeleri, istinaf ve Yargıtay kararları arasındaki uyumsuzlukların tamamen giderilemediğini belirterek yeknesaklığın sağlanamadığını söyledi.

Farklı yorumların en çok vatandaşları mağdur ettiğini vurgulayan Kerkez, şunları kaydetti: “Vatandaşımız hem adalet hem de hızlı adalet bekliyor.

‘Aynı olayda aynı karar’ prensibini Türkiye genelinde hayata geçirmek zorundayız. Bu çalıştayın bu hedefe büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Çalıştayın ana gündemi: İçtihat birliği

Kerkez, Kadastro ve Orman Hukuku alanında başta Yargıtay 8. Hukuk Dairesi olmak üzere tüm istinaf dairelerinin uygulamalarının masaya yatırıldığını belirtti. Amacın tüm Türkiye’de kararların uyumlu hale gelmesi olduğunu söyleyen Kerkez:

“Türkiye’nin neresinde olursa olsun aynı olaya aynı kararın çıkmasını sağlamalıyız. Bu uyumun en büyük faydasını vatandaş görecek.”

“24 çuval dosya” örneğiyle uzun yargılamalara dikkat çekildi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, kadastro davalarının yıllarca sürdüğüne dikkat çekerek çarpıcı bir örnek paylaştı.

Bir davada 24 çuval dosyanın bulunduğunu söyleyen Akçin, dava dilekçesi kağıdının dahi zamanla eridiğini belirtti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde 3 bin 950 dosya bekliyor

İzmir BAM Komisyon Başkanı İdris Kizir, kadastro dosyalarının “yargının kanayan yarası” olduğunu ifade ederek yalnızca 16. Hukuk Dairesi’nde 3 bin 950 dosyanın beklediğini açıkladı.

İzmir’de “Sıfır Kadastro Dosyası” projesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kadastro davalarının hızlandırılması için İzmir Adliyesi’nde kapsamlı çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

Yeldan, Kadastro Mahkemesi’nin teknik altyapısının yenilendiğini, dijital sistemlerin güçlendirildiğini ve “Sıfır Kadastro Dosyası” projesi kapsamında büyük ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Çok sayıda yargı mensubu katıldı

Toplantıya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal ve çok sayıda yargı mensubu katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek

İzmir’de düzenlenen kapsamlı çalıştay, ikinci günün ardından tamamlanacak. Yargı dünyasında içtihat birliği hedefleyen bu buluşmanın, kadastro ve orman hukuku süreçlerinde önemli bir yol haritası sunması bekleniyor.