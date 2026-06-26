Son Mühür - İzmir İktisat Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, büyük bir heyecan ve gurur atmosferine sahne oldu. Dönem birincisi Sena Nur Vatanel’in mezunlar adına yaptığı konuşmayla başlayan törende, hekimlik mesleğinin taşıdığı büyük sorumluluklar vurgulandı. Duygusal anların da yaşandığı etkinlikte, 2024 yılında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz de unutulmadı ve saygıyla anıldı.

Toplam mezun sayısı 249’a ulaştı

Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Tıp Fakültesinin kısa sürede gösterdiği gelişime dikkat çekti. Fakültenin kuruluşundan bu yana 2022-2023 yılında 26, 2023-2024 yılında 64, 2024-2025 yılında 80 ve bu yıl 79 olmak üzere toplam 249 hekim yetiştirdiklerini belirten Karahasanoğlu, mezunların TUS'taki 62,3 puan ortalamasının eğitim kalitesini kanıtladığını ifade etti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Berktaş ise fakültenin büyüme yolundaki kararlı yürüyüşünün üçüncü büyük adımına şahitlik ettiklerini vurguladı.

Kep atma seremonisi ile coşku zirveye çıktı

Protokol konuşmalarının ardından fakülteyi ilk üç dereceyle bitiren öğrencilere plaket, hediye ve temsili diplomaları Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu tarafından takdim edildi. Diğer mezunların da hocalarının elinden diplomalarını almasının ardından törenin en heyecanlı kısmı olan kep atma seremonisine geçildi. Yapılan geri sayımla birlikte keplerini havaya fırlatan genç hekimler, zorlu eğitim süreçlerinin yorgunluğunu tören sonrasındaki müzik ve DJ performansı eşliğinde aileleri ve hocalarıyla eğlenerek attı.