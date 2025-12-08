Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nden hibe aldığı Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi (STORMLOG) Projesi, Yaşar Üniversitesi Ana Konferans Salonu’nda düzenlenen kapanış toplantısıyla sona erdi. Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Energy Cities işbirliğiyle yürütülen projede, sürdürülebilir enerji, ulaşım ve su yönetimi alanlarında gerçekleştirilen uygulamalar kamuoyuna aktarıldı.

Toplantı, projenin tanıtım filmi ve Proje Uzmanı Stephan Dupas’ın video mesajıyla başladı. Dupas, çalışmanın başarıyla tamamlandığını belirterek tüm paydaşlara teşekkür etti.

Eşki: “Asıl mesele teknik uygulamalar değil, bir vizyonun yeniden inşasıdır”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında projeyi “teknik bir başarıdan daha fazlası” olarak nitelendirdi. Eşki, Bornova’da güneş panelleri kurulması, LED aydınlatmaya geçilmesi, elektrikli araçların filoya katılması gibi uygulamaların belediyenin kendi imkânlarıyla da yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bizim meselemiz yalnızca enerji tasarrufu değil; Türkiye’nin unutturulmaya yüz tutmuş olan Avrupa Birliği hedefinin tekrar gündeme alınmasıdır. Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık düzeyine taşıyan gerçek yol AB standartlarıdır. AB projelerine bu yüzden katılıyoruz; çünkü bu vizyonun içinden yeniden umut akması gerekiyor.”

Eşki, AB standartlarının yaşamın birçok alanında güvenlik, denetim ve şeffaflık sağladığını vurgulayarak, “Eğer AB’ye tam üye olsaydık Soma’da 301 yurttaşımızı kaybetmezdik, Bolu’daki yangında onlarca can göz göre göre ölmezdi, kadın cinayetleri bu düzeye ulaşmazdı. Çocuklarımız daha güvenli bir ülkede yaşardı” ifadelerini kullandı.

Bornova’nın ilk akıllı parkı geliyor

Başkan Eşki, Bornova’nın yeni hedefini de açıkladı:

“Çamdibi’nde yaptığımız parkı kısa süre içinde Bornova’nın ilk akıllı parkı haline getireceğiz. Rüzgâr ve güneşten enerji üreten, kendi sulamasını kendi karşılayan bir park. Türkiye’nin gitmesi gereken yol aklın ve bilimin gösterdiği yoldur.”

İklim krizinde kentlerin rolü vurgulandı

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney Gevrek, iklim krizinde kentlerin belirleyici rolüne dikkat çekerek, kentlerde enerji tüketiminin ve sera gazı salımlarının küresel ölçekte çok büyük bir paya sahip olduğunu ifade etti. Gevrek, Bornova Belediyesi’nin çevre çalışmalarında Türkiye’de öncü yerel yönetimlerden biri olduğunu belirtti.

“Güzel fikir yetmez; vizyon, uygulama ve kararlılık gerekir”

Dışişleri Bakanlığı AB Uzmanı Volkan Kocagül, AB projelerinin hayata geçirilmesinin büyük bir çalışma disiplini ve kurumsal kararlılık gerektirdiğini söyledi. Kocagül, “Bir fikri uygulamaya dönüştürmek ciddi bir emek ister. Bornova Belediyesi ve proje ekibini bu kararlılık nedeniyle tebrik ederim” dedi.

Akademik sunumlar ve paylaşımlar

Toplantının ikinci bölümünde proje ortakları ve akademisyenler kapsamlı teknik sunumlar gerçekleştirdi. Sunum başlıkları arasında; proje genel değerlendirmesi, Bornova Belediyesi’nin uygulamaları, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı, yol haritaları ve anket sonuçları yer aldı. Ayrıca Brüksel, Lizbon ve Valladolid’de gerçekleştirilen çalışma ziyaretlerinin çıktıları aktarıldı.

Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Çağdaş Esin Hışır da belediyenin çevre ve iklim çalışmalarını paylaştı.

Rakamlarla Stormlog projesi

Başvuru sahibi: Bornova Belediyesi

Ortaklar: Yaşar Üniversitesi, Energy Cities

Sözleşme makamı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Süre: 21 ay (15 Aralık 2023 – 14 Aralık 2025)

Toplam bütçe: 499.903,97 €

Hibe: 449.913,57 € (%90)

Eş finansman: 49.999,40 € (%10)

Proje kapsamında yapılan uygulamalar

Çamdibi Dr. Şaban Acarbay Havuzu’na güneş panelleri yerleştirildi.

17 kişilik iki elektrikli minibüs filoya katıldı.

Dört araç şarj istasyonu ve iki engelli aracı şarj ünitesi kuruldu.

Çamdibi Atatürk Parkı’nda LED aydınlatmaya geçildi.