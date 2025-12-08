Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde devam eden maaş ve sosyal hak krizi, uzlaşma sağlanamaması üzerine iş bırakma eylemine dönüştü. DİSK Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, sabah saatlerinde sendika binası önünde toplanarak tepkilerini çıplak ayakla Kültürpark 3 No’lu Hol’e yürüyerek gösterdi.

Yaklaşık üç aydır sosyal haklarını ve ücretlerinin bir bölümünü alamadıklarını belirten işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerin süreceğini ifade etti.

Belediyeden çalışanlara mesaj

Eylemin sürdüğü saatlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, iş bırakan ve eyleme katılan çalışanlara “eylem bittikten sonra gelin kartınızı basın, mağduriyet yaşamayın” içerikli bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

Belediyenin çalışanlara gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi: Çalışma arkadaşlarımız, Son ay ücretlerinizde eksik kalan tutarların, bugün (08.12.2025) ve Çarşamba (10.12.2025) günlerinde iki aşamada ödeneceğini bilgilerinize sunuyoruz. Yaşanan gecikme, ülkenin içinde bulunduğu mali koşulların bir sonucudur ve sorunun hızlıca giderilmesi için gerekli adımlar atılmıştır.

Bu süreçte kamu hizmetinin aksamaması ve kurumumuzun işleyişinin zarar görmemesi için gösterdiğiniz anlayış ve sorumluluk duygusu için teşekkür eder, birlikte çözüm üretme iradesine olan inancımızı vurgulamak isteriz.

Bu konuda çalışanlarımızı duyarlı bir davranış sergilemeye davet ediyoruz.”